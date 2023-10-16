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В списке Золотов: объявлено подозрение 20 работникам ФСБ за преступления во время Евромайдана

Віктор Золотов, глава Росгвардії
Фото: Getty Images

В Украине объявили подозрение 20 работникам ФСБ РФ за преступления, совершенные во время Революции Достоинства. Среди подозреваемых есть руководитель Росгвардии Виктор Золотов, который входит в ближайшее окружение диктатора Владимира Путина.

О подробностях сообщили в Государственном бюро расследований.

Кто получил подозрение

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О подозрении сообщили руководителям Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича, а также 20 сотрудникам ФСБ России.

В списке подозреваемых:

  • Генерал российской армии Виктор Золотов. В прошлом он руководил службой безопасности Путина, был заместителем главнокомандующего внутренними войсками. Сейчас Золотов является главой Росгвардии.
  • Генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) ФСБ РФ.
  • Генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы ФСБ РФ, руководит управлением по защите конституционного устройства.
  • Генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника этого российского управления в составе ФСБ РФ.
  • Генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы ФСБ РФ (отвечает за международные связи).
  • Генерал-майор Андрей Яценко – экс-сотрудник 2 службы ФСБ РФ. В настоящее время он занимает должность заместителя начальника управления ФСБ в Москве.

Кроме того, о подозрении объявлено бывшему руководителю СБУ (речь, вероятно, об Александре Якименко), его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра, а также начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ времен Януковича.

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Дело Майдана: что установило следствие

Следствие выяснило, что с 13 по 15 декабря 2013 года в Украине находилась делегация из 20 сотрудников ФСБ. Это было общее решение руководства СБУ и российской спецслужбы.

Сотрудники ФСБ помогали готовить видеоматериалы и публикации для создания негативного образа участников Революции Достоинства и представителей украинской оппозиции.

В общей сложности было подготовлено 257 провокативных видеоматериалов. Их распространяли через специально созданный YouTube-канал.

О размещении видеофайлов СБУ отчитывалась перед кураторами в ФСБ.

– Такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ нанесли ущерб информационной безопасности Украины и имели целью прекращение протестных акций, — подчеркнули в ГБР.

По данным следствия, после выезда делегации ФСБ из Украины бывшее руководство СБУ подписало “задним числом” документы о якобы их приглашении в рамках сотрудничества спецслужб СНГ. Таким образом, в СБУ хотели создать видимость законности своих действий.

Следствие доказало влияние российских спецслужб на бывшее руководство СБУ для подрывной деятельности против Украины, противодействия Евромайдану и разжигания в нашем государстве национальной розни.

В чем подозревают фигурантов дела Майдана

Бывшему руководству СБУ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины).

А 20 сотрудников ФСБ РФ получили подозрение за пособничество в совершении госизмены и содействие руководству СБУ в оказании помощи РФ в подрывной деятельности против Украины, а также за разжигание национальной розни (по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 20). 1 статьи 111, ч. 2 статьи 28, ч. 2 статьи 161 УКУ).

За совершение этих преступлений предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет.

Работники ФСБ РФ объявлены в розыск. Также подготовлено ходатайство в суд о заочном избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: ГБР
Євромайдан, ГБР, Революция Достоинства, СБУ, ФСБ
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