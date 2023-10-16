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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У списку Золотов: оголошено підозру 20 працівникам ФСБ за злочини під час Євромайдану

Віктор Золотов, глава Росгвардії
Фото: Getty Images

В Україні оголосили підозру 20 працівникам ФСБ РФ за злочини, вчинені під час Революції Гідності. Серед підозрюваних є керівник Росгвардії Віктор Золотов, який входить до найближчого оточення диктатора Володимира Путіна.

Про деталі повідомили в Державному бюро розслідувань.

Хто отримав підозру

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Про підозру повідомили керівникам Служби безпеки України часів президентства Віктора Януковича, а також 20 співробітникам ФСБ Росії.

У списку підозрюваних:

  • Генерал російської армії Віктор Золотов. У минулому він керував службою безпеки Путіна, був заступником головнокомандувача внутрішніх військ. Зараз Золотов є главою Росгвардії.
  • Генерал-полковник Олексій Сєдов – начальник 2 служби (із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ.
  • Генерал-лейтенант Олексій Жало – заступник начальника 2 служби ФСБ РФ, керує управлінням захисту конституційного устрою.
  • Генерал-майор Сергій Єгоров – перший заступник начальника цього російського управління в складі ФСБ РФ.
  • Генерал-майор Володимир Павлік – перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби ФСБ РФ (відповідає за міжнародні зв’язки).
  • Генерал-майор Андрій Яценко – ексспівробітник 2 служби ФСБ РФ. Зараз він обіймає посаду заступника начальника управління ФСБ в Москві.

Крім того, про підозру оголошено колишньому керівнику СБУ (йдеться, імовірно, про Олександра Якименка), його першому заступнику – керівнику Антитерористичного центру, а також начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ часів Януковича.

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Справа Майдану: що встановило слідство

Слідство з’ясувало, що з 13 до 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація із 20 співробітників ФСБ. Це було спільне рішення керівництва СБУ та російської спецслужби.

Працівники ФСБ допомагали готувати відеоматеріали й публікації для створення негативного образу учасників Революції Гідності та представників української опозиції.

Загалом було підготовлено 257 провокативних відеоматеріалів. Їх поширювали через спеціально створений YouTube-канал.

Про розміщення відеофайлів СБУ звітувала перед кураторами в ФСБ.

– Такі дії колишнього керівництва СБУ й співробітників ФСБ завдали шкоди інформаційній безпеці України та мали на меті припинити протестні акції, – наголосили у ДБР.

За даними слідства, після виїзду делегації ФСБ з України колишнє керівництво СБУ підписало “заднім числом” документи про начебто їх запрошення у межах співпраці спецслужб СНД. Так в СБУ хотіли створити видимість законності своїх дій.

Слідство довело вплив російських спецслужб на колишнє керівництво СБУ для підривної діяльності проти України, протидії Євромайдану та розпалювання в нашій державі національної ворожнечі.

У чому підозрюють фігурантів справи Майдану

Колишньому керівництву СБУ повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України).

А 20 співробітників ФСБ РФ отримали підозру за пособництво у вчиненні держзради та сприяння керівництву СБУ в наданні РФ допомоги у підривній діяльності проти України, а також за розпалювання національної ворожнечі (за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 ККУ).

За вчинення цих злочинів передбачено позбавлення волі на строк до 15 років.

Працівників ФСБ РФ оголошено в розшук. Також підготовлено клопотання до суду про заочне обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: ДБР
Євромайдан, ДБР, Революція Гідності, СБУ, ФСБ
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