Минус 800 оккупантов и 26 артсистем: потери РФ на 17 октября
В течение суток украинские защитники уничтожили 800 российских солдат.
На 601-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился более чем на 289 тыс.
Вооружения и техники за сутки у оккупантов уменьшилось почти на сотню единиц.
Так, 16 октября Вооруженные силы Украины сожгли 14 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.
В небе над Украиной Силы обороны приземлили две крылатые ракеты и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Потери РФ на 17 октября 2023
- личного состава – около 289 430 (+800);
- танков ‒ 4 979 (+14);
- боевых бронированных машин – 9 405 (+20);
- артиллерийских систем – 6 936 (+26);
- реактивных систем залпового огня – 814;
- средств противовоздушной обороны ‒ 547;
- самолетов – 318;
- вертолетов – 317;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 291 (+11);
- крылатых ракет ‒ 1 533 (+2);
- кораблей (катеров) ‒ 20;
- подлодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 293 (+22);
- специальной техники – 982 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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