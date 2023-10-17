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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 800 оккупантов и 26 артсистем: потери РФ на 17 октября

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток украинские защитники уничтожили 800 российских солдат.

На 601-е сутки полномасштабной войны личный состав армии РФ сократился более чем на 289 тыс.

Вооружения и техники за сутки у оккупантов уменьшилось почти на сотню единиц.

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Так, 16 октября Вооруженные силы Украины сожгли 14 вражеских танков, 20 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн, одну единицу специальной техники.

В небе над Украиной Силы обороны приземлили две крылатые ракеты и 11 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 17 октября 2023

  • личного состава – около 289 430 (+800);
  • танков ‒ 4 979 (+14);
  • боевых бронированных машин – 9 405 (+20);
  • артиллерийских систем – 6 936 (+26);
  • реактивных систем залпового огня – 814;
  • средств противовоздушной обороны ‒ 547;
  • самолетов – 318;
  • вертолетов – 317;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 291 (+11);
  • крылатых ракет ‒ 1 533 (+2);
  • кораблей (катеров) ‒ 20;
  • подлодок ‒ 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 293 (+22);
  • специальной техники – 982 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 601-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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