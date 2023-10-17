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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мінус 800 окупантів і 26 артсистем: втрати РФ на 17 жовтня

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби українські захисники знищили 800 російських солдатів.

На 601-шу добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на понад 289 тис.

Озброєння та техніки за добу в окупантів поменшало майже на сотню одиниць.

Зараз дивляться

Так, 16 жовтня Збройні сили України спалили 14 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 22 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.

У небі над Україною Сили оборони приземлили дві крилаті ракети та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 17 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 289 430 (+800);
  • танків ‒ 4 979 (+14);
  • бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20);
  • артилерійських систем – 6 936 (+26);
  • реактивних систем залпового вогню – 814;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 547;
  • літаків – 318;
  • гелікоптерів – 317;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11);
  • крилатих ракет ‒ 1 533 (+2);
  • кораблів (катерів) ‒ 20;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22);
  • спеціальної техніки ‒ 982 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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