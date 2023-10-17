Мінус 800 окупантів і 26 артсистем: втрати РФ на 17 жовтня
Упродовж доби українські захисники знищили 800 російських солдатів.
На 601-шу добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на понад 289 тис.
Озброєння та техніки за добу в окупантів поменшало майже на сотню одиниць.
Так, 16 жовтня Збройні сили України спалили 14 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 22 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.
У небі над Україною Сили оборони приземлили дві крилаті ракети та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Втрати РФ на 17 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 289 430 (+800);
- танків ‒ 4 979 (+14);
- бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20);
- артилерійських систем – 6 936 (+26);
- реактивних систем залпового вогню – 814;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 547;
- літаків – 318;
- гелікоптерів – 317;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11);
- крилатих ракет ‒ 1 533 (+2);
- кораблів (катерів) ‒ 20;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22);
- спеціальної техніки ‒ 982 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов