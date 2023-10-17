Мінус 800 окупантів і 26 артсистем: втрати РФ на 17 жовтня

Упродовж доби українські захисники знищили 800 російських солдатів.

На 601-шу добу повномасштабної війни особовий склад армії РФ скоротився на понад 289 тис.

Озброєння та техніки за добу в окупантів поменшало майже на сотню одиниць.

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Так, 16 жовтня Збройні сили України спалили 14 ворожих танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 22 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, одну одиницю спеціальної техніки.

У небі над Україною Сили оборони приземлили дві крилаті ракети та 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 17 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 289 430 (+800);

танків ‒ 4 979 (+14);

бойових броньованих машин ‒ 9 405 (+20);

артилерійських систем – 6 936 (+26);

реактивних систем залпового вогню – 814;

засобів протиповітряної оборони ‒ 547;

літаків – 318;

гелікоптерів – 317;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 291 (+11);

крилатих ракет ‒ 1 533 (+2);

кораблів (катерів) ‒ 20;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 293 (+22);

спеціальної техніки ‒ 982 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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