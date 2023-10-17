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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ролик о длительных отключениях света со ссылкой на Укрэнерго — фейк: официальное заявление марафона Единые новости

марафон Єдині новини

Во вторник, 17 октября, в сети стал распространяться видеосюжет с логотипом марафона Единые новости о якобы новом графике длительного отключения света по всем городам Украины со ссылкой на заявление главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

Команда марафона Единые новости сообщает, что эта информация является недостоверной, и призывает СМИ не распространять фейк и противодействовать дезинформации.

— Официально заявляем, Укрэнерго не планирует никаких ограничений потребления в ближайшее время — если не будут восстановлены российские атаки на энергосистему. Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. Состояние энергосистемы сейчас не дает никаких оснований вводить графики отключений в ближайшее время — если не будет новых обстрелов, — подтвердили в Укрэнерго.

Это уже не первый случай, когда брендинг марафона Единые новости используется для дезинформирования общества. Цель подобных фейковых сообщений — посеять панику, недоверие, истощить украинцев.

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Поэтому редакции марафона Единые новости призывают к исследованию истоков и причин распространения фейка в украинском информационном поле.

Обращаются к СМИ, которые уже распространили недостоверную информацию, чтобы авторы таких публикаций публично отметили их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации.

Призывают украинцев пользоваться только официальными источниками информации, проверять ее и придерживаться информационной гигиены.

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