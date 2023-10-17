Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини

У вівторок, 17 жовтня, мережею став ширитись відеосюжет з логотипом марафону Єдині новини про нібито новий графік тривалого відключення світла по всіх містах України з посиланням на заяву голови Укренерго Володимира Кудрицького.

Команда марафону Єдині новини повідомляє, що ця інформація є недостовірною, та закликає ЗМІ не поширювати фейк та протидіяти дезінформації.

— Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом – якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом – якщо не буде нових обстрілів, – підтвердили в Укренерго.

Це вже не перший випадок, коли брендинг марафону Єдині новини використовується для дезінформування суспільства. Мета подібних фейкових повідомлень – посіяти паніку, недовіру, виснажити українців.

Зараз дивляться

Тож редакції марафону Єдині новини закликають до дослідження витоків та причин поширення фейку в українському інформаційному полі.

Звертаються до ЗМІ, які вже поширили недостовірну інформацію, щоб автори таких публікацій публічно зазначили їх помилковість та повідомили читачів про фейковість опублікованої інформації.

Закликають українців користуватися лише офіційними джерелами інформації, перевіряти її та дотримуватись інформаційної гігієни.

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