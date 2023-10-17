Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини

марафон Єдині новини

У вівторок, 17 жовтня, мережею став ширитись відеосюжет з логотипом марафону Єдині новини про нібито новий графік тривалого відключення світла по всіх містах України з посиланням на заяву голови Укренерго Володимира Кудрицького.

Команда марафону Єдині новини повідомляє, що ця інформація є недостовірною, та закликає ЗМІ не поширювати фейк та протидіяти дезінформації.

— Офіційно заявляємо, Укренерго не планує жодних обмежень споживання найближчим часом – якщо не будуть відновлені російські атаки на енергосистему. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Стан енергосистеми зараз не дає жодних підстав запроваджувати графіки відключень найближчим часом – якщо не буде нових обстрілів,  – підтвердили в Укренерго.

Це вже не перший випадок, коли брендинг марафону Єдині новини використовується для дезінформування суспільства. Мета подібних фейкових повідомлень – посіяти паніку, недовіру, виснажити українців.

Зараз дивляться

Тож редакції марафону Єдині новини закликають до дослідження витоків та причин поширення фейку в українському інформаційному полі.

Звертаються до ЗМІ, які вже поширили недостовірну інформацію, щоб автори таких публікацій публічно зазначили їх помилковість та повідомили читачів про фейковість опублікованої інформації.

Закликають українців користуватися лише офіційними джерелами інформації, перевіряти її та дотримуватись інформаційної гігієни.

відключення світла, електроенергія, Фейк, Фейкові новини
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Розгорнуто вже понад 13 тис. пунктів незламності – Шмигаль
Денис Шмигаль
Можливі відключення електрики по Україні: якими будуть графіки
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини
Різка активізація акторів-розвідників та інших аферистів: Данілов про спроби РФ розколоти Україну
Олексій Данілов
Електроенергії достатньо. У Міненерго спростували чутки про графіки відключень
Лампа - світло
Як заощадити взимку на комуналці: які прилади варто використовувати обмежено
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
Ролик про тривалі відключення світла з посиланням на Укренерго – фейк: офіційна заява марафону Єдині новини
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь