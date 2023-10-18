Очередная путинская страшилка: Игнат про МиГи с Кинжалами над Черным морем

Целью недавних угроз российского диктатора Владимира Путина о патрулировании МиГ-31К в Черном море могут быть направлены на усиление напряжения.

Об этом заявил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Украинской правде. Он уточнил, что кардинально это ничего не меняет для Сил обороны Украины.

— Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так ежедневно угрожает нашей стране различными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора пусть лучше прокомментировал бы его пресс-секретарь, — сказал Игнат.

Он также рассказал, что характеристики аэробаллистической ракеты Ч-47 Кинжал позволяют РФ запускать ее по территории Украины с северного и восточного направлений, а также акватории Черного моря.

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По словам Игната, вражеская авиация и так ежедневно патрулирует там воздушное пространство, в частности истребителями и разведчиками.

По мнению представителя Воздушных сил, эти угрозы Путина больше направлены к странам НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения Кинжалов, как очередная “путинская страшилка”.

— Потому что ракета Х-47 способна нести и тактический ядерный боезаряд, и крылатые ракеты Калибр на российских кораблях в Черном и Азовском морях, — напомнил Игнат.

Кроме этого страны-партнеры, вероятно, будут поднимать в воздух свои истребители, чтобы перехватить российские МиГи в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем.

Источник : Украинская правда

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