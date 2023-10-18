Визит Путина в КНР несет определенные риски, Украина отрабатывает разные сценарии – Юсов

Визит в Китай российского диктатора Владимира Путина несет определенные риски для Украины. Наша разведка отрабатывает разные сценарии и следит за ситуацией.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини.

Таким образом он ответил на вопрос, несут ли сегодняшние встречи Путина с Си Цзиньпинем и Виктором Орбаном какие-то угрозы для Украины.

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– Риски это для нас определенные несет, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Украина не только отслеживает, но и отрабатывает разные сценарии в этом направлении, – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что разведка внимательно отслеживает любую активность российского диктатора “относительно всех рисков”.

Юсов также обратил внимание, что Россия сегодня стала сырьевым придатком в “мировых экономических процессах”.

– И когда представителей этого сырьевого придатка куда-то приглашают – в первую очередь так на них и смотрят, какие бы пафосные слова российский диктатор или его приспешники при этом не озвучивали, – заявил представитель ГУР.

Как известно, сегодня диктатор РФ находился в Пекине, где проходит международный форум Один пояс, один путь. Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпинем.

Кроме того, впервые с начала полномасштабной войны в Украине прошла встреча диктатора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний известен своими пророссийскими взглядами и неоднозначными заявлениями.

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