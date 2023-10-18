Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем

Метою нещодавніх погроз російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання Міг-31К у Чорному морі можуть бути спрямовані на посилення напруги.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Українській правді. Він уточнив, що кардинально це нічого не змінює для Сил оборони України.

— Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прессекретар, – сказав Ігнат.

Він також розповів, що характеристики аеробалістичної ракети Ч-47 Кинджал дозволяють РФ запускати її по території України з північного та східного напрямків, а також акваторії Чорного моря.

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За словами Ігната, ворожа авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами та розвідниками.

На думку речника Повітряних сил, ці погрози Путіна більше спрямовані до країн НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження Кинджалів, як чергова “путінська страшилка”.

— Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети Калібр на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, – нагадав Ігнат.

Крім цього країни-партнери, ймовірно, підніматимуть у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російські МіГи у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Джерело : Українська правда

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