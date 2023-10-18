Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем

Юрій Ігнат
Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

Метою нещодавніх погроз російського диктатора Володимира Путіна про патрулювання Міг-31К у Чорному морі можуть бути спрямовані на посилення напруги.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі Українській правді. Він уточнив, що кардинально це нічого не змінює для Сил оборони України.

— Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня загрожує нашій країні різноманітними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора, хай краще прокоментував би його прессекретар, – сказав Ігнат.

Він також розповів, що характеристики аеробалістичної ракети Ч-47 Кинджал дозволяють РФ запускати її по території України з північного та східного напрямків, а також акваторії Чорного моря.

Зараз дивляться

За словами Ігната, ворожа авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, зокрема винищувачами та розвідниками.

На думку речника Повітряних сил, ці погрози Путіна більше спрямовані до країн НАТО, які потенційно потрапляють в зону ураження Кинджалів, як чергова “путінська страшилка”.

— Бо ракета Х-47 здатна нести і тактичний ядерний боєзаряд, як і крилаті ракети Калібр на російських кораблях у Чорному та Азовському морях, – нагадав Ігнат.

Крім цього країни-партнери, ймовірно, підніматимуть у повітря свої винищувачі, щоб перехопити російські МіГи у нейтральному повітряному просторі над Чорним морем.

Читайте також
Візит Путіна до КНР несе певні ризики, Україна відпрацьовує різні сценарії – Юсов
Сі Цзіньпін, Володимир Путін

Джерело: Українська правда
Війна в Україні, Володимир Путін, Чорне море, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Знайшли під завалами через три дні: на Харківщині збільшилася кількість жертв через атаку РФ
Вибух
Росія втратила понад пів сотні одиниць техніки в районі Красногорівки – Deepstate
українська армія
6 ударів по Запоріжжю: кількість загиблих збільшилась до п’яти
Удар по Запоріжжю 18 жовтня 2023
Гучно надвечір: у Севастополі пролунали вибухи
Вибух
Комендантська година в Україні 2023: в яких регіонах діють обмеження
поліція України

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Чергова путінська страшилка: Ігнат про МіГи з Кинджалами над Чорним морем
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь