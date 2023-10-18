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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На Авдеевском направлении оккупанты перегруппировываются из-за больших потерь – Штупун

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава убитыми и ранеными.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Он отметил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили пять атак врага.

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– Получив жесткий отпор и потеряв более 300 единиц техники и более 3000 мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку. Ожидаем какую-то дальнейшую активность. Готовимся и всегда в готовности, – сказал спикер.

Штупун также рассказал, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25.

– Уже четыре вражеских самолета в Донецкой области за неделю, чуть больше недели, было уничтожено, – добавил он.

Также спикер отметил, что оккупанты не оставляют надежды вернуть свои позиции юго-западнее Работино, впрочем, безрезультатно.

Тем временем ВСУ продолжают наступательные действия и имеют частичный успех возле Работино.

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Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ
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