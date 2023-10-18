На Авдеевском направлении оккупанты перегруппировываются из-за больших потерь – Штупун
На Авдеевском направлении российские оккупанты проводят перегруппировку из-за больших потерь личного состава убитыми и ранеными.
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Он отметил, что за минувшие сутки Силы обороны Украины отбили пять атак врага.
– Получив жесткий отпор и потеряв более 300 единиц техники и более 3000 мертвыми и ранеными, враг проводит перегруппировку. Ожидаем какую-то дальнейшую активность. Готовимся и всегда в готовности, – сказал спикер.
Штупун также рассказал, что за прошедшие сутки бойцы ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25.
– Уже четыре вражеских самолета в Донецкой области за неделю, чуть больше недели, было уничтожено, – добавил он.
Также спикер отметил, что оккупанты не оставляют надежды вернуть свои позиции юго-западнее Работино, впрочем, безрезультатно.
Тем временем ВСУ продолжают наступательные действия и имеют частичный успех возле Работино.
Загрузка
Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?Оксана Михайлова