На Харківщині чоловік вбив співмешканку та сховав тіло у вигрібній ямі

На Харківщині чоловік побив до смерті свою співмешканку, а потім скинув труп у вигрібну яму.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Інцидент трапився 7 квітня 2022 року в одному з домоволодінь у місті Лозова.

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Зазначено, що під час сварки 55-річний чоловік штовхнув потерпілу у груди, від чого вона впала на тротуарну плитку. Згодом чоловік став бити жінку ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної тривало близько 10 хвилин. Залишивши її на тому ж місці, зловмисник повернувся у будинок.

Наступного ранку, вийшовши на подвір’я і побачивши тіло співмешканки, чоловік усвідомив, що вона мертва. Аби приховати злочин, він скинув труп у вигрібну яму на території домоволодіння, а потім засипав його вапном.

Під час суду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і у шоковому стані вбив співмешканку.

Суд визнав винним 55-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Джерело, фото: Харківська обласна прокуратура

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