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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве смотритель убил пенсионера, спрятал тело в ванной и жил с ним несколько дней

вбивство пенсіонера

В Киеве мужчина убил пенсионера и спрятал его тело в ванной комнате. Соседи вызвали полицию, когда злоумышленник, находясь в неадекватном состоянии, выбрасывал вещи из окна.

Инцидент произошел на улице Почайнинской. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что подозреваемый более 10 лет ухаживал за подопечным, получая средства от его родственников, которые живут за границей.

Пообщавшись с нарушителем, следователи обнаружили, что тот находится в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкоголя или наркотических веществ, а при осмотре квартиры было обнаружено тело владельца в ванной, забросанное вещами.

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— Мы установили, что фигурант последние десять лет проживал в этой квартире вместе с 71-летним мужчиной и ухаживал за ним. За это он получал средства от дочери подопечного, которая живет за границей, а также распоряжался его пенсией. Однако в последнее время злоумышленника раздражало, что дедушка уже не мог самостоятельно заботиться о себе. Во время очередного конфликта подозреваемый сначала избил, а затем задушил своего подопечного, после чего положил тело в ванну и забросал вещами, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника Подольского управления полиции Денис Силочи.

После содеянного мужчина еще несколько дней жил с телом погибшего и употреблял спиртные напитки.

вбивство пенсіонера

Фото: Поліція Києва

вбивство пенсіонера

Фото: Поліція Києва

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии.

34-летнего злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, для определения вменяемости подозреваемого. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Убийство, Київ, Полиция
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