Новые правила ввоза гуманитарки: что известно и почему волонтеры призывают их отложить

На сайте Кабинета министров набрала необходимое количество голосов петиция с призывом отсрочить новые правила ввоза гуманитарной помощи в Украину. Подписанты настаивают, что нововведение наоборот усложнит этот процесс и время получения помощи значительно возрастет.

Изменения по ввозу гумпомощи вступят в силу уже с 1 декабря.

Что предлагает Кабмин и почему волонтеры недовольны – далее в материале.

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Как сейчас ввозят гуманитарную помощь в Украину

С начала полномасштабной войны в Украине действуют упрощенные правила ввоза гуманитарной помощи:

1. При ввозе помощи через таможенную границу Украины следует подать декларацию в электронной или бумажной форме. Документ заполняет лицо, которое перевозит товар.

2. Товары признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу. То есть не требуется специального решения уполномоченных госорганов.

3. Такие общие правила применяются ко всем категориям товаров, в частности к каскам и бронежилетам.

4. Для отдельных категорий товаров следует подавать в таможенный орган гарантийное письмо конечного получателя (от органа военного управления, правоохранительного органа, иного военного формирования). Речь идет о товарах двойного использования: пластинах для бронежилетов; переносных радиостанциях; беспилотниках; биноклях; оптических прицелах негражданского назначения; тепловизорах, приборах ночного видения.

Такие нормы были установлены на период действия военного положения.

Правила ввоза гумпомощи с 1 декабря: что хотят изменить

В начале сентября Кабинет министров принял постановление № 953 Некоторые вопросы пропуска и учета гумпомощи в условиях военного положения. Новые правила вступят в силу с 1 декабря 2023 года.

Документ предусматривает следующие изменения:

1. Появится инструмент учета гуманитарной помощи. Речь идет о веб-платформе Автоматизированная система регистрации гумпомощи. Она заработает с 1 декабря, а тестирование планируют запустить ориентировочно с 1 ноября.

Организации, собирающиеся ввезти товары, должны будут:

зарегистрироваться на платформе;

авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) (после этого они попадут в Единый реестр получателей гуманитарной помощи);

сформировать и подать декларацию (необходимо внести в систему перечень товаров для ввоза, и декларация сформируется автоматически).

В дальнейшем декларация поступит на таможню, и система автоматически присвоит документу уникальный код. По этому коду таможенники будут пропускать груз через границу.

2. Ввозить помощь по декларации можно будет в течение 30 дней с даты ее создания. Зарегистрированные в системе товары теряют статус гумпомощи, если их не ввезли в Украину в течение 90 дней.

3. В случае подачи декларации в пункте пропуска в бумажной форме, без формирования уникального кода, таможенники должны в течение трех часов после оформления сформировать электронную запись и перенести туда данные декларации (они автоматически поступят на единую веб-платформу).

4. Организации, которые ввозят гумпомощь, должны подать публичные отчеты после ее распределения:

перед раздачей товаров нужно будет произвести их опись в автоматизированной системе;

впоследствии следует внести туда данные, когда и где роздан груз, есть ли остатки и какие именно (без указания персональных данных лиц).

Отчет нужно подать до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

Гумпомощь, по которой не предоставлен отчет в течение 90 дней (с момента оформления на таможне), считается использованной не по целевому назначению.

В Министерстве соцполитики, которое работало над изменениями, настаивают, что новый механизм “покажет путь гуманитарной помощи от донора через получателя до приобретателя и гарантирует прозрачность процесса”.

Не требуется гарантийных писем от военных, других справок и запросов.

В Кабмине уверяют, что гуманитарка для военных будет “ввозиться без дополнительной бюрократической нагрузки”.

Однако далеко не все благотворительные фонды, общественные организации и волонтеры согласны с тем, что новые правила упростят импорт гуманитарной помощи.

Петиция к Кабмину: о чем в ней идет речь

Петиция была зарегистрирована 16 октября от имени благотворительных фондов, организаций и волонтеров. Она уже набрала более 25,7 тыс. подписей (при минимально необходимых 25 тыс.).

Теперь ее должно рассмотреть правительство.

Подписанты подчеркивают, что по новым правилам время получения гуманитарной помощи вырастет в несколько раз.

– На момент оказания гуманитарной помощи существует достаточно высокая вероятность того, что ее получатель уже не будет в ней нуждаться по разным причинам, в частности из-за того, что его просто не будет в живых, — говорится в тексте петиции.

Как пример, авторы утверждают, что при ввозе средств тактической медицины нужно будет “получить запрос от военных с печатью и подписью, подтверждающий потребность в предоставлении такой помощи, что в 90% случаев невозможно”.

А при условии непредоставления отчета в течение 90 дней волонтер “автоматически блокируется в системе автоматизированного регулирования гумпомощи”. То есть он не сможет продолжать деятельность.

В петиции отмечается, что новые правила приведут с 1 декабря к ряду проблем:

Усложнят работу небольших благотворительных фондов и организаций.

Приведут к прекращению деятельности индивидуальных миссий зарубежных волонтеров, которые привозят помощь для военных и гражданских и самостоятельно доставляют ее в опасные регионы.

Сделают невозможной срочную помощь для военных (например, в сфере тактической медицины).

Приведут к прекращению деятельности отдельных волонтеров-физлиц, которые производят точечный сбор помощи на собственные счета.

В петиции утверждается, что новый механизм создаст “монополию крупных фондов, которые, несмотря на свою значимость, все равно не могут покрывать все потребности”.

Подписанты петиции просят Кабмин отложить введение в действие новых правил с 1 декабря на шесть месяцев.

Кроме того, они призывают наработать более действенный и прозрачный механизм ввоза гумпомощи, который “удовлетворит все стороны”.

Реакция Минсоцполитики

Министерство соцполитики уже создает рабочую группу для наработки изменений в правилах ввоза и учета гуманитарной помощи.

В ведомстве отметили, что это будет площадка “для конструктивного диалога с общественностью, благотворительными фондами и волонтерами”.

Желающие присоединиться к рабочей группе должны заполнить соответствующую форму до 10:00 23 октября.

Членов группы будут выбирать путем публичного голосования.

В министерстве призывают приобщаться не только представителей благотворительных фондов и общественных организаций, но и отдельных волонтеров.

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