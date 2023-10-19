Нові правила ввезення гуманітарки: що відомо та чому волонтери закликають їх відкласти

На сайті Кабінету міністрів набрала необхідну кількість голосів петиція із закликом відтермінувати нові правила ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Підписанти наполягають, що нововведення навпаки ускладнить цей процес і час отримання допомоги значно зросте.

Зміни щодо ввезення гумдопомоги набудуть чинності вже з 1 грудня.

Що пропонує Кабмін і чому волонтери незадоволені – далі в матеріалі.

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Як зараз ввозять гуманітарну допомогу в Україну

Від початку повномасштабної війни в Україні діють спрощені правила ввезення гуманітарної допомоги:

1. Під час ввезення допомоги через митний кордон України потрібно подати декларацію в електронній чи паперовій формі. Документ заповнює особа, яка перевозить товар.

2. Товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом. Тобто не потрібне спеціальне рішення уповноважених держорганів.

3. Такі загальні правила застосовуються до всіх категорій товарів, зокрема до касок та бронежилетів.

4. Для окремих категорій товарів потрібно подавати до митного органу гарантійний лист кінцевого отримувача (від органу військового управління, правоохоронного органу, іншого військового формування). Йдеться про товари подвійного використання: пластини для бронежилетів; переносні радіостанції; безпілотники; біноклі; оптичні приціли нецивільного призначення; тепловізори, прилади нічного бачення.

Такі норми встановили на період дії воєнного стану.

Правила ввезення гумдопомоги з 1 грудня: що хочуть змінити

На початку вересня Кабінет міністрів ухвалив постанову № 953 Деякі питання пропуску та обліку гумдопомоги в умовах воєнного стану. Нові правила набудуть чинності з 1 грудня 2023 року.

Документ передбачає такі зміни:

1. З’явиться електронний інструмент обліку гуманітарної допомоги. Йдеться про вебплатформу Автоматизована система реєстрації гумдопомоги. Вона почне працювати з 1 грудня, а тестування планують запустити орієнтовно з 1 листопада.

Організації, які збираються ввезти товари, повинні будуть:

зареєструватися на платформі;

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (після цього вони потраплять в Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги);

сформувати та подати декларацію (потрібно внести в систему перелік товарів для ввезення, і декларація сформується автоматично).

У подальшому декларація надійде на митницю, і система автоматично присвоїть документу унікальний код. За цим кодом митники пропускатимуть вантаж через кордон.

2. Ввозити гумдопомогу за декларацією можна буде впродовж 30 днів із дати її створення. Зареєстровані в системі товари втрачають статус гумдопомоги, якщо їх не ввезли до України протягом 90 днів.

3. У разі подання декларації в пункті пропуску в паперовій формі, без формування унікального коду, митники мають протягом трьох годин після завершення оформлення сформувати електронний запис і перенести туди дані декларації (вони автоматично надійдуть до єдиної вебплатформи).

4. Організації, які ввозять гумдопомогу, мають подати публічні звіти після її розподілу:

перед розданням товарів потрібно буде зробити їх опис в автоматизованій системі;

згодом слід внести туди дані, коли і де роздано вантаж, чи є залишки і які саме (без зазначення персональних даних осіб).

Звіт потрібно подати до 15 числа місяця, що настає за звітним.

Гумдопомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 днів (з моменту оформлення на митниці), вважається використаною не за цільовим призначенням.

У Міністерстві соцполітики, яке працювало над змінами, наполягають, що новий механізм “покаже шлях гуманітарної допомоги від донора через отримувача до набувачів та гарантуватиме прозорість процесу”.

Не потрібно буде гарантійних листів від військових, інших довідок та запитів.

У Кабміні запевняють, що гуманітарка для військових “ввозитиметься без додаткового бюрократичного навантаження”.

Однак далеко не всі благодійні фонди, громадські організації та волонтери згодні з тим, що нові правила спростять ввезення гуманітарної допомоги.

Петиція до Кабміну: про що в ній йдеться

Петиція була зареєстрована 16 жовтня від імені благодійних фондів, громадських організацій та волонтерів. Вона вже набрала понад 25,7 тис. підписів (за мінімально необхідних 25 тис.).

Тепер її повинен розглянути уряд.

Підписанти наголошують, що, за новими правилами, час отримання гуманітарної допомоги зросте в декілька разів.

– На момент надання гуманітарної допомоги існує досить висока ймовірність того, що її набувач вже не буде її потребувати з різних причин, зокрема через те, що його просто не буде в живих, – йдеться в тексті петиції.

Як приклад, автори стверджують, що під час ввезення засобів тактичної медицини потрібно буде “отримати запит від військових з печаткою та підписом, який підтверджує потребу в наданні такої допомоги, що в 90% випадків неможливо”.

А за умови ненадання звіту протягом 90 днів волонтер “автоматично блокується в системі автоматизованого регулювання гумдопомоги”. Тобто він не зможе продовжувати діяльність.

У петиції наголошується, що нові правила призведуть з 1 грудня до низки проблем:

Ускладнять роботу невеликих благодійних фондів та громадських організацій.

Призведуть до припинення діяльності індивідуальних місій закордонних волонтерів, які привозять гумдопомогу для військових та цивільних і самостійно доставляють її в небезпечні регіони.

Унеможливлять надання військовим термінової допомоги (наприклад, у сфері тактичної медицини).

Призведуть до припинення діяльності окремих волонтерів-фізосіб, які проводять точкові збори допомоги на власні рахунки.

У петиції стверджується, що новий механізм створить “монополію великих фондів, які, попри свою значущість, все одно не можуть покривати всі потреби”.

Підписанти петиції просять Кабмін відкласти введення в дію нових правил з 1 грудня на шість місяців.

Крім того, вони закликають напрацювати більш дієвий та прозорий механізм ввезення гумдопомоги, який “задовольнить усі сторони”.

Реакція Мінсоцполітики

Міністерство соцполітики вже створює робочу групу для напрацювання змін у правилах ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

У відомстві зазначили, що це буде майданчик “для конструктивного діалогу з громадськістю, благодійними фондами та волонтерами”.

Охочі долучитися до робочої групи мають заповнити відповідну форму до 10:00 23 жовтня.

Членів групи обиратимуть шляхом публічного голосування.

У міністерстві закликають долучатися не лише представників благодійних фондів та громадських організацій, а й окремих волонтерів.

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