Оккупанты паникуют. Из Крыма в Россию хотят вывозить политзаключенных – партизаны
Российские оккупанты в ближайшие дни планируют вывозить политических заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации.
Об этом сообщают партизаны Атеш.
Оккупанты боятся, что Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку, а на самом временно оккупированном полуострове проукраински настроенные жители поднимут восстание. Поэтому россияне паникуют и собираются вывозить политзаключенных.
– Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва. Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале Симферополь пассажирский, перед пешеходным мостом. Состав встречного караула – не менее 20 солдат и двух офицеров, – говорится в сообщении Атеш.
Партизаны также отметили, что вся информация уже передана в нужные руки.
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