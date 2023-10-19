Оккупанты паникуют. Из Крыма в Россию хотят вывозить политзаключенных – партизаны

Российские оккупанты в ближайшие дни планируют вывозить политических заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщают партизаны Атеш.

Оккупанты боятся, что Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку, а на самом временно оккупированном полуострове проукраински настроенные жители поднимут восстание. Поэтому россияне паникуют и собираются вывозить политзаключенных.

Сейчас смотрят

– Спецвагоны пойдут в составе пассажирского поезда Севастополь – Москва. Сама процедура осуществляется на железнодорожном вокзале Симферополь пассажирский, перед пешеходным мостом. Состав встречного караула – не менее 20 солдат и двух офицеров, – говорится в сообщении Атеш.

Партизаны также отметили, что вся информация уже передана в нужные руки.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.