Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
Україна
Потребує перевірки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани

тюрма камера в'язниця

Російські окупанти найближчими днями планують вивозити політичних в’язнів із Криму на територію Російської Федерації.

Про це повідомляють партизани Атеш.

Окупанти бояться, що Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка, а на самому тимчасово окупованому півострові проукраїнськи налаштовані жителі піднімуть повстання. Тому росіяни панікують і збираються вивозити політв’язнів.

Зараз дивляться

– Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда Севастополь – Москва. Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі Сімферополь пасажирський, перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти – не менш ніж 20 солдатів і два офіцери, – йдеться у повідомленні Атеш.

Партизани також зазначили, що всю інформацію вже передано в потрібні руки.

Війна в Україні, Крим, політв’язні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Нічого святого: у російських церквах вербують парафіян у ПВК на війну в Україні
кремль
У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку
вибух
У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо
вибух
Кулеба розповів, чи будуть західні партнери й надалі допомагати ЗСУ
Дмитро Кулеба
ЗСУ ліквідували бойовика Бабая, який воював проти України з 2014-го
бойовик Бабай

Завантаження

Ігри
Відео
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз

Історичний закон про ленд-ліз, який Штати ухвалили у травні торік на знак підтримки України у війну, так і не запрацював. Для чого він був потрібен, чи виконав якусь роль і чи не зачинилися ще ці двері повністю?

Оксана Михайлова
НАСЛІДКИ ударів РФ | УКРАЇНА – МАЛЬТА: вольова перемога НАШИХ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани
ATACMS змінять хід ВІЙНИ | УСПІХИ ЗСУ на Таврійському напрямку | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани
ЗСУ мінуснули ЧЕРГОВИЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воює зброєю з РФ | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани
23 українця ЗАГИНУЛИ від рук ХАМАСУ | ПЕКЕЛЬНА АВДІЇВКА | Новини Факти ICTV за 18.10.2023
Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь