Окупанти панікують. З Криму до Росії хочуть вивозити політв’язнів – партизани

Російські окупанти найближчими днями планують вивозити політичних в’язнів із Криму на територію Російської Федерації.

Про це повідомляють партизани Атеш.

Окупанти бояться, що Сили оборони України підійдуть до Перекопського перешийка, а на самому тимчасово окупованому півострові проукраїнськи налаштовані жителі піднімуть повстання. Тому росіяни панікують і збираються вивозити політв’язнів.

Зараз дивляться

– Спецвагони підуть у складі пасажирського поїзда Севастополь – Москва. Сама процедура здійснюється на залізничному вокзалі Сімферополь пасажирський, перед пішохідним мостом. Склад зустрічної варти – не менш ніж 20 солдатів і два офіцери, – йдеться у повідомленні Атеш.

Партизани також зазначили, що всю інформацію вже передано в потрібні руки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.