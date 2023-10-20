Фабриковал дело против Тайры: коллаборанту Царенко объявлено подозрение

Украинские правоохранительные органы сообщили о заочном подозрении следователю так называемой генпрокуратуры, контролируемой оккупационными силами во временно захваченом Донецке. Именно этот “следователь” сфабриковал “уголовное дело” против парамедика Юлии Паевской с позывным Тайра, которая побывала в плену России.

Как сообщили в СБУ, кроме “следователя” подозрение объявлено и так называемому инспектору донецкого управления автомобильной инспекции. Их обоих подозревают в государственной измене, коллаборационизме и участии в террористической организации.

По данным СБУ, так называемым следователем является Царенко Н.В., который работает в “генеральной прокуратуре” оккупированного Донецка. Именно Царенко занимался фабрикацией “дела” против парамедика Тайры, после того, как ее похитили в Мариуполе. Царенко хотел сфабриковать против Паевской дело об оказании медпомощи раненым и эвакуацию из города детей и женщин, за что у оккупантов предполагается расстрел.

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По данным следствия, Царенко является жителем Харькова, который, получив юридическое образование в местном учебном заведении, выехал на оккупированные территории Донецкой области, а после начала полномасштабного вторжения России предложил оккупантам и их гауляйтерам свою помощь в войне против Украины. По данным Донецкой областной прокуратуры, подконтрольной Киеву, бывший харьковчанин стал “следователем по особо важным делам следственного управления генеральной прокуратуры ДНР”.

— Действуя от имени и в интересах оккупантов, которые до сих пор разрушают мирные города и уничтожают гражданское население региона, так называемый юрист 3-го класса принимает решения о незаконном задержании и аресте граждан, в том числе волонтеров. Также он выдает постановления на обыск частного жилья, проводит следственные действия на предприятиях и в учреждениях. При этом руководствуется фиктивным законодательством псевдореспублики, — говорится в заявлении Донецкой областной прокуратуры.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК Украины.

Еще одной фигуранткой оказалась жительница Донецка, экс-сотрудница расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала террористов на Востоке Украины. За это главари вражеских группировок назначили ее “старшим инспектором “управления автомобильной инспекции МВД ДНР”.

— На этой “должности” она участвовала в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей “перерегистрировать” собственные транспортные средства на российские номера, — говорится в сообщении.

В прокуратуре Донецкой области сообщают, что в январе 2022 года жительница Донецка — бывшая сотрудница Национальной полиции Украины — согласилась на сотрудничество с оккупационными “властями”. Женщина добровольно заняла псевдодолжность в так называемом управлении государственной автомобильной инспекции “МВД ДНР”. Старший инспектор контролировала соблюдение водителями ПДД на местных автодорогах.

— С началом полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства она не изменила своих идеологических предпочтений и продолжила “службу” в качестве “инспектора по особым поручениям отделения пропаганды безопасности дорожного движения”. Сейчас женщина занимается розыском лиц, которых оккупанты считают подозреваемыми в совершении преступлений. Кроме того, останавливает и запрещает движение транспорта и активно пиарит через “ручные” медиа работу своих приспешников в оккупированном городе, — говорится в сообщении.

В СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины.

Оба фигуранта скрываются от правосудия на неподконтрольной территории, поэтому продолжаются мероприятия для их привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Согласно санкциям статей, кроме конфискации имущества, максимальное наказание женщине — 15 лет лишения свободы, мужчине — пожизненное заключение.

Источники: Донецька обласна прокуратура, СБУ

Фото: Юлія Паєвська, Донецька обласна прокуратура

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