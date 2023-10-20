Фабрикував справу проти Тайри: колаборанту Царенку оголошено підозру

Українські правоохоронні органи повідомили про заочну підозру слідчому так званої генпрокуратури, контрольованої окупаційними силами в тимчасово захопленому Донецьку. Саме цей “слідчий” сфабрикував “кримінальну справу” проти парамедика Юлії Паєвської з позивним Тайра, яка побувала в полоні Росії.

Як повідомили в СБУ, окрім “слідчого” підозру оголошено і так званому інспектору донецького управління автомобільної інспекції. Їх обох підозрюють у державній зраді, колабораціонізмі та участі в терористичній організації.

За даними СБУ, так званим слідчим є Царенко М.В., який працює в “генеральній прокуратурі” окупованого Донецька. Саме Царенко займався фабрикацією “справи” проти парамедика Тайри, після того, як її викрали в Маріуполі. Царенко хотів сфабрикувати проти Паєвської справу про надання меддопомоги пораненим та евакуацію з міста дітей і жінок, за що в окупантів передбачається розстріл.

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За даними слідства, Царенко є жителем Харкова, який, здобувши юридичну освіту в місцевому навчальному закладі, виїхав на окуповані території Донецької області, а після початку повномасштабного вторгнення Росії запропонував окупантам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України. За даними Донецької обласної прокуратури, підконтрольної Києву, колишній харків’янин став “слідчим з особливо важливих справ слідчого управління генеральної прокуратури ДНР”.

– Діючи від імені та в інтересах окупантів, які досі руйнують мирні міста та знищують цивільне населення регіону, так званий юрист 3-го класу ухвалює рішення щодо незаконного затримання та арешту громадян, зокрема волонтерів. Також він видає постанови на обшук приватного житла, проводить слідчі дії на підприємствах і в установах. При цьому керується фіктивним законодавством псевдореспубліки, – йдеться в заяві Донецької обласної прокуратури.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Ще однією фігуранткою виявилася мешканка Донецька, ексспівробітниця розформованої міліції, яка ще 2014 року підтримала терористів на Сході України. За це ватажки ворожих угруповань призначили її “старшим інспектором “управління автомобільної інспекції МВС ДНР”.

– На цій “посаді” вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та змушувала місцевих водіїв “перереєстровувати” власні транспортні засоби на російські номери, – ідеться в повідомленні.

У прокуратурі Донецької області повідомляють, що у січні 2022 року мешканка Донецька – колишня співробітниця Національної поліції України – погодилася на співпрацю з окупаційною “владою”. Жінка добровільно обійняла псевдопосаду в так званому управлінні державної автомобільної інспекції “МВС ДНР”. Старша інспекторка контролювала дотримання водіями ПДР на місцевих автошляхах.

– З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави вона не змінила своїх ідеологічних вподобань і продовжила “службу” на посаді “інспектора з особливих доручень відділення пропаганди безпеки дорожнього руху”. Наразі жінка займається розшуком осіб, яких окупанти вважають підозрюваними у скоєнні злочинів. Крім того, зупиняє і забороняє рух транспорту та активно піарить через “ручні” медіа роботу своїх поплічників в окупованому місті, – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя на непідконтрольній території, тому тривають заходи для їхнього притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Згідно з санкціями статей, крім конфіскації майна, максимальне покарання жінці – 15 років позбавлення волі, чоловіку – довічне ув’язнення.

Джерела: Донецька обласна прокуратура, СБУ

Фото: Юлія Паєвська, Донецька обласна прокуратура

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