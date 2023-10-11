Дания готовится отправить Украине F-16 в начале 2024 года
Дания планирует передать Украине первую партию боевых самолетов F-16 в 2024 году.
Об этом 11 октября в Брюсселе во время 16-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины (еще известной как Рамштайн) сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
По его словам, Дания ожидает, что передача состоится в марте-апреле.
В то же время, Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что “надо еще много работать, чтобы украинцы могли их эксплуатировать”.
Напомним, что 9 октября премьер королевства Мэтте Фредериксен на ежегодной сессии Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене сообщала, что Дания работает над расширением коалиции стран по отправке Украине западных истребителей F-16.
F-16 от Бельгии
К слову, 11 октября заявление о сроках передачи Украине самолетов F-16 сделала и министр обороны Бельгии Людин Дедондер.
По ее словам, Бельгия сможет предоставить Украине несколько истребителей F-16, начиная с 2025 года.
Помимо поставок самолетов, Бельгия продолжит подготовку украинских пилотов и будет отвечать за техническое обслуживание всего парка F-16 авиационной коалиции.
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Baha Breaking News
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