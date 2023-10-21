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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ утримують позиції за 2 км від лівого берега Дніпра – ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові утримують позиції на східному березі Дніпра в районі Кринок Херсонської області.

ЗСУ утримують позиції за 2 км від лівого берега Дніпра – ISW

Про просування Збройних сил України на північний схід цього села на Херсонщині (27 км на схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро) із посиланням на оприлюднені 19 жовтня геолокаційні кадри повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними ISW, 20 жовтня українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та встановили підтверджену присутність у цьому населеному пункті.

Жодного іншого візуального підтвердження того, що українські сили утримують позиції в інших населених пунктах на східному березі, окрім Кринок, ISW не спостерігала.

ЗСУ утримують позиції за 2 км від лівого берега Дніпра – ISW

Що відомо про боєздатність армії РФ на Херсонщині

Американські аналітики помітили, що й українські, і російські джерела вказують на те, що підрозділи РФ на східному березі Херсонської області є менш боєздатними, аніж на інших ділянках фронту.

Один з українських військових оглядачів заявив, що Дніпровське угруповання армії РФ складається переважно з підрозділів 49 загальновійськової армії та, ймовірно, елементів новоствореної 18 загальновійськової армії.

49 загальновійськову армію розгорнули на східному березі Херсонщини після відступу із західного берега Дніпра.

До того ж частини 205 мотострілецького полку 49 загальновійськової армії зазнали значних втрат.

18 загальновійськову армію, згідно з серпневими повідомленнями британської розвідки, РФ формувала з підрозділів, які зараз діють у Херсонській області, тому малоймовірно, що йдеться про свіжі сили.

Американські аналітики порівнюють розгортання 18 загальновійськової армії в Херсонській області із поспішним розгортанням новоствореної 25 загальновійськової армії на Куп’янському та Лиманському напрямках на початку вересня 2023 року.

Тож, імовірно, 18 загальновійськова армія стикається з такими самими проблемами, як і 25-та.

Ідеться, зокрема, про нестачу особового складу, техніки й належного навчання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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