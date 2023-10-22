Бої за Авдіївку збільшили втрати росіян на 90% – британська розвідка
Втрати росіян через атаки на Авдіївку зросли до 90%.
Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.
З лютого 2022 року Росія значно збільшила чисельність своїх сил на території України шляхом вербування і часткової мобілізації восени 2022 року.
Саме завдяки чисельності особового складу Росія має можливість як утримувати окуповані території, так і проводити наступальні операції, не шкодуючи ресурсів.
У розвідці зазначають, що від початку масштабної війни Росія зазнала 150-190 тис. постійних втрат (вбитими і пораненими, які не здатні будуть воювати), а загальна кількість поранених, які після лікування можуть повернутися на поле бою, становить 240-290 тис. осіб. До цього числа не входить угруповання бойовиків Вагнера, яке воювало в Бахмуті.
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук