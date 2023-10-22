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Юлия Захарченко, редактор ленты

Ситуация на ЗАЭС ухудшается: в Минэнергетики объяснили причины

ЗАЕС ядерне забруднення
Фото: Факти ICTV

Ситуация на Запорожской атомной электростанции в последнее время значительно ухудшилась. АЭС не работает уже более года. Украине до сих пор приходится поставлять электроэнергию, чтобы обеспечить функционирование систем безопасности станции.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Но это же объект атомной генерации. И там нужно проводить работы для поддержания состояния оборудования. Эти работы не проводятся. Ситуация называется деградацией оборудования, — считает глава Минэнергетики.

По данным Международного агентства по атомной энергии, с момента начала войны в начале 2022 года ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электричеством за пределами площадки, что усиливает риски ядерной безопасности.

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В МАГАТЭ отмечают, что неоднократные отключения линий электропередач подчеркивают шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции.

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АЕС, Война в Украине, Герман Галущенко, Энергетика, Енергодар, ЗАЕС, Запорізька АЕС, Запорожская область
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