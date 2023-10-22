Ситуація на ЗАЕС погіршується: в Міненергетики пояснили причини

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом значно погіршилася. АЕС не працює вже понад рік. Україні досі доводиться постачати електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки станції.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Але це ж об’єкт атомної генерації. І там потрібно проводити роботи для підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування, – вважає очільник Міненергетики.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, з моменту початку війни на початку 2022 року ЗАЕС відчуває серйозні проблеми з електрикою за межами майданчика, що посилює ризики ядерної безпеки.

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У МАГАТЕ зазначають, що неодноразові вимкнення ліній електропередач підкреслюють хитку ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції.

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