Войска РФ пытаются помешать ВСУ закрепиться на левобережье Херсонщины — ISW

Российские войска пытаются помешать украинским усилиям по снабжению и укреплению недавно захваченных позиций на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российская служба ВВС сообщила 21 октября, что украинские военнослужащие, участвующие в наземных операциях на восточном берегу, заявили, что они борются за полный контроль над Крынками (30 км к северо-востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

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Российские провоенные блогеры утверждали, что украинские силы удерживают позиции в Крынках, но расходились во мнениях относительно размера этих позиций. Так, один блогер говорил, что ВСУ продвинулись почти на два километра к югу от Крынок. Другой сообщал, что украинские силы контролируют все Крынки. Еще один из военкоров РФ заявил, что российские войска вытеснили украинскую ДРГ с позиций на южной окраине населенного пункта.

По словам одного из блогеров, российские войска обстреливают украинские позиции возле Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра) и Антоновского железнодорожного моста к северу от села Пойма (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от Днепра). Активные боевые действия ведутся вблизи Крынок и Песчановки (12 км к юго-востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), хотя большинство российских источников утверждали, что российские войска преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить украинские силы с позиций на правый берег.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что украинские силы эвакуируют раненых и перебрасывают новые силы и легкую технику через Днепр для поддержки позиций на восточном берегу.

— Украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу с момента начала более масштабных, чем обычно, наземных операций в ночь с 17 на 18 октября, что свидетельствует о том, что украинские силы смогли должным образом обеспечить и подкрепить группы, которые проводят эти операции, несмотря на усиление активности российской авиации вдоль Днепра, — заключают аналитики ISW.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки наши воины Сил обороны ликвидировали не менее 980 российских оккупантов.

Источник : ISW

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