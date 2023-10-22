Війська РФ намагаються перешкодити ЗСУ закріпитись на лівобережжі Херсонщини – ISW

Російські війська намагаються перешкодити українським зусиллям з постачання та укріплення нещодавно захоплених позицій на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що російська служба ВВС повідомила 21 жовтня, що українські військовослужбовці, які беруть участь у наземних операціях на східному березі, заявили, що вони борються за повний контроль над Кринками (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро).

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Російські провоєнні блогери стверджували, що українські сили утримують позиції в Кринках, але розходилися в думках щодо розміру цих позицій. Так, один блогер казав, що ЗСУ просунулися майже на два кілометри на південь від Кринок. Інший повідомляв, що українські сили контролюють всі Кринки. Ще один з воєнкорів РФ заявив, що російські війська витіснили українську ДРГ з позицій на південній околиці населеного пункту.

За словами одного з блогерів, російські війська обстрілюють українські позиції біля Антонівського мосту на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від Дніпра) та Антонівського залізничного мосту на північ від села Пойма (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від Дніпра). Активні бойові дії ведуться поблизу Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона та 3 км від річки Дніпро), хоча більшість російських джерел стверджували, що російські війська переважно використовують авіацію та артилерію, щоб спробувати вибити українські сили з позицій на правий берег.

Деякі російські військові блогери стверджували, що українські сили евакуюють поранених і перекидають нові сили та легку техніку через Дніпро для підтримки позицій на східному березі.

– Українські сили зберігають присутність на східному березі з моменту початку більш масштабних, ніж зазвичай, наземних операцій в ніч з 17 на 18 жовтня, що свідчить про те, що українські сили змогли належним чином забезпечити і підкріпити групи, які проводять ці операції, незважаючи на посилення активності російської авіації вздовж Дніпра, – підсумовують аналітики ISW.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби наші воїни Сил оборони ліквідували щонайменше 980 російських окупантів.

Джерело : ISW

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