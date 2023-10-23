РФ вывела два носителя Калибров: Гуменюк оценила вероятность ракетного удара с моря
Оккупанты давно не наносили удары по Украине с Черного моря, поэтому вывод сразу двух носителей Калибров является серьезной опасностью.
Об этом заявила спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.
— Зафиксирован вывод двух фрегатов-ракетоносителей. Это 16 ракет типа Калибр могут быть готовыми к применению. Развернута корабельная группировка до 8 единиц: один — в Азовском море, семь — продолжают патрулирование в Черном море в условно безопасном для себя районе, — подчеркнула она.
Гуменюк назвала две вероятные причины, почему РФ вывела на дежурство надводные ракетоносители.
— Это может быть как бряцанием оружием, поскольку враг пытается всеми силами давить на гражданское судоходство, так и реальным повышением ракетной опасности. Поскольку длительное время не было ракетных ударов с применением Калибров, — добавила она.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 607-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
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