РФ вивела два носії Калібрів: Гуменюк оцінила ймовірність ракетного удару з моря
Окупанти давно не завдавали ударів по Україні з Чорного моря, тому виведення відразу двох носіїв Калібрів є серйозною небезпекою.
Про це заявила спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Зафіксовано виведення двох фрегатів-ракетоносіїв. Це 16 ракет типу Калібр можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування до 8 одиниць: один – в Азовському морі, сім – продовжують патрулювання в Чорному морі в умовно безпековому для себе районі, – наголосила вона.
Гуменюк назвала дві ймовірні причини, чому РФ вивела на чергування надводні ракетоносії.
– Це може бути як брязканням зброєю, оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство, так і реальним підвищенням ракетної небезпеки. Оскільки тривалий час не було ракетних ударів із застосуванням Калібрів, – додала вона.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Ukraine Media Center Odesa
Завантаження
Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук