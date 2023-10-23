РФ вивела два носії Калібрів: Гуменюк оцінила ймовірність ракетного удару з моря

Окупанти давно не завдавали ударів по Україні з Чорного моря, тому виведення відразу двох носіїв Калібрів є серйозною небезпекою.

Про це заявила спікерка об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Зафіксовано виведення двох фрегатів-ракетоносіїв. Це 16 ракет типу Калібр можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування до 8 одиниць: один – в Азовському морі, сім – продовжують патрулювання в Чорному морі в умовно безпековому для себе районі, – наголосила вона.

Зараз дивляться

Гуменюк назвала дві ймовірні причини, чому РФ вивела на чергування надводні ракетоносії.

– Це може бути як брязканням зброєю, оскільки ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство, так і реальним підвищенням ракетної небезпеки. Оскільки тривалий час не було ракетних ударів із застосуванням Калібрів, – додала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 607-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.