Украина и Израиль нуждаются в подобных видах оружия, но между ними “мало совпадений”

После атаки ХАМАС на Израиль и начала войны встал вопрос о возможностях США одновременно поддерживать двух своих союзников Украину и Израиль в войнах, которые против них развязали соседи.

В администрации Джо Байдена неоднократно заявляли, что Вашингтон имеет для этого достаточно ресурсов. Об этом заверил и сам президент США в своей речи к американской нации 19 октября. Он также анонсировал запрос в Конгресс относительно пакета помощи союзникам на более чем $105 млрд, из которых $61 млрд предусмотрено Киеву.

Некоторые аналитики обращают внимание, что обе страны нуждаются в подобных видах оружия, которые после почти двух лет полномасштабной войны России против Украины почти дефицитны.

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Прежде всего речь идет о 155-мм артиллерийских боеприпасах. По данным газеты The New York Times, США уже предоставили Украине более 2 млн таких снарядов, а европейские страны дополнительно передали сотни тысяч таких боеприпасов.

Издание указывает, что с началом войны в Израиле десятки тысяч таких снарядов будут переданы ЦАХАЛу для наземной операции в секторе Газа. С начала года США присылали эти боеприпасы Украине со своих складов, расположенных в Израиле. Но, теперь по крайней мере их часть будет направлена Израилю.

В США же говорят, что обеим странам будут предоставлять “необходимое” количество. По мнению старшего советника в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марка Кансиана, это может привести к “компромиссам”, в зависимости от продолжительности войны в Израиле.

Впрочем, чиновник Пентагона, на которого ссылается NYT, утверждает, что Израиль и Украина могут получить разные варианты этих боеприпасов, чтобы “избежать дублирования”. Так, Израиль мог бы получить “высокоточные снаряды для поражения целей в многолюдных городских районах”, тогда как Украине были бы отправлены кассетные боеприпасы, которые могут быть “более эффективными против позиций, расположенных на поле боя”.

Экс-заместитель ЦРУ Майкл Морелл считает, что между оружием, которое предоставляется от США Украине и Израилю “очень мало совпадений.

20 октября президент Байден подал в Конгресс новый запрос на финансирование помощи Украине и Израилю. Запрос включает 61,4$ млрд помощи Украине и 14,3$ млрд помощи Израилю.

Источник : Голос Америки

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