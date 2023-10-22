От оружия из Украины до угроз Путина: главные фейки первых двух недель войны ХАМАС с Израилем

За несколько дней, прошедших после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября, социальные сети заполнились потоком видеороликов и фотографий, которые повествуют об этом конфликте.

И, как это часто бывает с такими масштабными событями, зрителям и читателям со всего мира, наблюдающим за войной, стало все сложнее отделять факты от вымысла в огромном потоке информации. Похожие фейки и механизмы дезинформации использовались Россией в начале вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Несмотря на то что появилось множество реальных снимков и сообщений о последовавшей кровавой бойне, они перемежались с пользователями, выдвигавшими ложные утверждения и искажавшими видеозаписи других событий.

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Среди выдумок — ложные утверждения о похищении высокопоставленного израильского командира, распространение фальшивого видео, имитирующего репортаж BBC News, а также старые и не имеющие отношения к делу ролики президента России Владимира Путина с неточными английскими титрами.

Associated Press сделали подборку из фейковых утверждений, распространяемых в сети, а также провели разъяснение тех событий, о которых говорится в этих фейковых утверждениях.

На Фактах ICTV вы можете прочитать подробный обзор дезинформации, распространяемой в Интернете, и фактов.

Турция поддержит ХАМАС

ЦАХАЛ подтвердил удар по больнице в секторе Газа

Катар угрожает прекратить поставки газа по миру

Украина поставляет оружие ХАМАС

Актер, лежащий в крови

Захват высокопоставленного генерала армии Израиля

ХАМАС спрыгивают с парашютом на спортплощадку

Путин предупредил США воздержаться от участия в войне Израиля и ХАМАС

Турция поддержит ХАМАС

Фейк в соцсетях: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил вмешаться в войну между Израилем и ХАМАСом.

Факты: Консервативный президент-мусульманин ничего подобного не говорил. Его недавний пост в социальных сетях о продолжающемся конфликте был неправильно процитирован.

Пользователи социальных сетей распространяют цитату Эрдогана, в которой он предупреждает, что его страна предпримет решительные шаги для прекращения конфликта, если разрушение сектора Газа, контролируемого ХАМАС, продолжится.

— Президент Турции Эрдоган пригрозил вмешаться в израильскую войну в Газе: “Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа. Если нет, мы сделаем это”, — написал один из пользователей X, социальной сети, ранее известной как Twitter, в сообщении, которое было просмотрено более 105 тыс. раз.

Однако в этих сообщениях неверно цитируется комментарий Эрдогана, опубликованный 17 октября на его личном аккаунте в X по поводу смертоносного конфликта.

В послании, написанном на турецком языке, президент действительно “призывает все человечество” помочь остановить “беспрецедентную жестокость в Газе”, как утверждается в сообщениях.

Но он не пишет “Если нет, то мы это сделаем” или другие угрожающие фразы, предполагающие прямое военное вмешательство Турции, утверждают носители турецкого языка и другие эксперты, проанализировавшие посты Эрдогана в социальных сетях для The Associated Press.

— Президент Эрдоган не угрожал вмешаться в конфликт. Он говорил в целом о том, чтобы заставить мир оказать давление на Израиль и прекратить его военную кампанию, — написал в своем электронном письме Стивен Кук, эксперт по Ближнему Востоку из вашингтонского аналитического центра Совет по международным отношениям.

Элизабет Шакман Херд, профессор политологии Северо-Западного университета, специализирующаяся на Ближнем Востоке, добавила, что она не видела никаких признаков того, что Эрдоган высказывал подобные угрозы в других местах.

Представители турецкого правительства не сразу ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию, однако Эрдоган опубликовал на своем личном аккаунте в сети X более пространное заявление, также написанное на турецком языке, в котором он осудил нападения Израиля на Газу, раскритиковал западные страны и СМИ и призвал международное сообщество добиваться прекращения огня.

Официальный англоязычный аккаунт канцелярии президента Турции поддержал эти настроения в сообщении о телефонном разговоре Эрдогана с президентом Египта Абдель Фаттахом эль-Сисси.

— Подчеркнув, что вынуждение палестинцев в Газе покинуть свою родину неприемлемо, президент Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит прилагать все усилия для обеспечения мира и немедленной доставки в Газу гуманитарной помощи и медицинских услуг, — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ подтвердил удар по больницы в секторе Газа

Фейк: Израильские военные подтвердили факт бомбардировки больницы в секторе Газа в сообщении, опубликованном в социальных сетях на арабском языке.

Факты: На распространенном в Интернете скриншоте показан пост в Facebook, сделанный аккаунтом, выдающим себя за израильских военных. На реальных страницах военных в социальных сетях такого сообщения нет, а их главный представитель, говорящий на арабском языке, подтвердил, что его ведомство не делало подобного заявления.

После взрыва 17 октября в больнице Аль-Ахли в Газе пользователи социальных сетей распространили скриншот, утверждая, что он сделан сотрудником израильской военной службы по связям со СМИ, говорящим на арабском языке.

На профиле пользователя изображена сине-белая эмблема пресс-службы, на которой изображены волны, расположенные над традиционным символом израильских военных — мечом, обвитым оливковой ветвью.

В сообщении, написанном на арабском языке, говорится, что еврейская нация заявила о бомбардировке больницы, поскольку в медицинском учреждении в городе Газа не хватало медикаментов и персонала.

— Официальное сообщение Израиля в Facebook: “Из-за нехватки медицинского оборудования и медицинского персонала было решено разбомбить Баптистскую больницу в Газе и устроить им эвтаназию, — написал один из пользователей X, социальной сети, ранее известной как Twitter, в сообщении с переводом скриншота.

Аналогичные сообщения были также широко распространены на TikTok и других социальных сетях.

Однако это заявление было написано не пресс-службой израильских вооруженных сил, как подтвердил на этой неделе ее главный представитель, говорящий на арабском языке.

— Я не делал никаких заявлений или комментариев по поводу Баптистской больницы в Газе. Все новости, распространяемые от моего имени, исходят от СМИ ХАМАСа и являются полной ложью, — написал Авичай Адраи, глава арабского отделения пресс-службы израильских военных, в своем сообщении на сайте X от 17 октября, когда произошел взрыв.

В четверг Управление подтвердило, что сообщение не было сделано на официальной арабской странице военного ведомства, и заявило по электронной почте: “ЦАХАЛ ясно дал понять, что никакого удара ЦАХАЛа по больнице не было”.

Более того, пресс-служба израильских военных не использует свой логотип на своих реальных аккаунтах в социальных сетях, в отличие от фальшивого аккаунта.

Например, на отдельных страницах подразделения в Facebook на английском и иврите, а также в аккаунте X на языке фарси используется главный символ армии. Это эмблема золотого цвета, на которой изображен меч, обвитый оливковой ветвью, со звездой Давида на заднем плане.

Катар угрожает прекратить поставки газа по миру

Фейк: На видеозаписи видно, как эмир Катара угрожает перекрыть поставки природного газа в мире, если Израиль не прекратит бомбардировки сектора Газа.

Факты: Правящий эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не говорит ничего подобного в широко распространенном ролике, которому уже более шести лет. Представитель катарского правительства также подтвердил, что ни эмир, ни кто-либо другой из государственных чиновников не угрожал прекратить экспорт в ответ на конфликт.

Многие в Интернете распространяют видео с правителем страны Персидского залива, ошибочно утверждая, что на нем он говорит по-арабски, что готов прекратить распределение своих газовых запасов, чтобы добиться желаемого окончания последней войны между Израилем и Хамасом.

— Катар угрожает создать глобальный дефицит газа в поддержку Палестины. Если бомбардировки Газы не прекратятся, мы остановим газоснабжение всего мира, — написал один из пользователей, разместивший видео на X, социальной медиаплатформе, ранее известной как Twitter.

Однако шейх Тамим бен Хамад Аль Тани ничего подобного в ролике не говорит. На самом деле 7-секундный ролик — это крошечный фрагмент из его вступительной речи на Дохийском форуме в 2017 году.

Марк Оуэн Джонс, профессор ближневосточных исследований Университета Хамада бен Халифы в столице Катара Дохе, подтвердил, что в широко распространенном ролике эмир вскользь затрагивает тему Палестины, но не высказывает никаких угроз, связанных с текущим конфликтом.

Вместо этого эмир в своем выступлении призвал международное сообщество предпринять дополнительные шаги для решения кризиса с беженцами в регионе, сообщали в то время информационные агентства.

— Точный перевод звучит так: “Вопрос Палестины я начну с того, что речь идет о народе, изгнанном со своих земель и перемещенном из своей страны”, — написал Джонс в своем электронном письме.

Правительство Катара 16 октября подтвердило, что ролик датируется 2017 годом и в нем содержится искаженная информация.

— Это еще один случай дезинформации в Интернете против Катара — такого заявления никогда не было и не будет. Катар не политизирует свои поставки СПГ или какие-либо экономические инвестиции, — написал в своем электронном письме Международный офис СМИ страны.

Катар является одним из ведущих мировых производителей природного газа. По данным Управления энергетической информации США, в 2021 году он занимал третье место по запасам природного газа и второе место по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).

Более того, по мнению экспертов, в последние годы страна стремится использовать свои значительные ресурсы для налаживания связей с другими государствами, а не для противостояния им.

Патрик де Хаан, руководитель отдела анализа нефтегазовой отрасли бостонской компании GasBuddy, отслеживающей цены на газ по всей стране, обращает внимание на только что объявленную государственную энергетическую компанию Катара о поставках французской TotalEnergies 3,5 млн тонн природного газа в год в течение следующих 27 лет.

— Катар привлекает инвестиции с тех пор, как вторжение России в Украину заставило Европу быстро найти новые источники природного газа. Они заключают сделки направо и налево, — написал он в своем электронном письме.

Украина поставляет оружие ХАМАС

Фейк: В видеоролике показан репортаж BBC News, подтверждающий, что Украина поставляет оружие ХАМАС.

Факты: Широко распространяемый видеоклип является сфабрикованным, подтверждают официальные представители BBC и Bellingcat, сайта расследований, на который ссылается видеоролик в качестве источника.

В ролике, на котором присутствует фирменный логотип Би-би-си в виде блочного текста, якобы демонстрируется сюжет этого издания о недавнем докладе Bellingcat о поставках Украиной оружия ХАМАСу.

— Bellingcat: Провал наступления украинских войск и атака ХАМАС связаны между собой. Палестинцы приобрели огнестрельное оружие, боеприпасы, беспилотники и другое вооружение, — гласит текст под видеороликом, который набрал более 2,5 тыс. комментариев и 110 тыс. просмотров в сервисе обмена сообщениями Telegram.

Однако ни BBC, ни Bellingcat не привели никаких доказательств в пользу того, что Украина поставляет оружие ХАМАС.

— Мы не пришли к подобным выводам и не делали подобных утверждений. Мы хотели бы подчеркнуть, что это фальшивка, и относиться к ней следует соответствующим образом, — написала Bellingcat 10 октября в посте на сайте X, содержащем скриншоты фальшивого отчета.

Элиот Хиггинс, основатель организации из Амстердама, в отдельном посте на сайте X отметил, что эти утверждения были усилены российскими пользователями социальных сетей.

Профессор Нью-Йоркского университета Нассим Николас Талеб, ненадолго появляющийся в конце видеоролика, также опроверг появившееся в ролике утверждение о том, что он заявил, что США могут выйти из НАТО, если заявления о поставках оружия окажутся правдой.

— Это полная фальшивка. Никогда такого не говорил, — написал в своем электронном письме выдающийся профессор риск-инженерии.

Представители BBC не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию, однако Шаян Сардаризаде, репортер из отдела проверки фактов этой организации, в своем сообщении на сайте X подтвердил, что видео не является реальным.

Украинские официальные лица также отвергли идею о том, что оружие их страны каким-то образом попало в ХАМАС. Военная разведка страны в сообщении от 9 октября на своей официальной странице в Facebook обвинила Россию в подготовке дезинформационной кампании вокруг этих утверждений.

По мнению экспертов, нет также никаких доказательств того, что ХАМАС заявлял о получении оружия из Украины, да и Киеву не было бы смысла его поставлять.

— Я не вижу причин, по которым Украина могла бы это сделать. Начиная с того, что Киев занимается получением оружия, а не его передачей, — сказал Майкл О’Хэнлон, директор отдела внешнеполитических исследований вашингтонского аналитического центра Brookings Institution.

Актер, лежащий в крови

Фейк: Видео, на котором молодой актер лежит в луже искусственной крови, свидетельствует о пропаганде, создаваемой для использования в войне между Израилем и Хамасом.

Факты: Видео представляет собой закулисные съемки короткометражного фильма Пустое место, посвященного истории Ахмада Манасры, палестинца, который был арестован в возрасте 13 лет в 2015 г. в связи с убийством двух израильтян ножом.

Пользователи социальных сетей с обеих сторон последней войны между Израилем и ХАМАС распространяют этот ролик, утверждая, что он является доказательством того, что другая группировка создает пропаганду о себе.

В ролике молодой актер лежит на тротуаре в искусственной крови, его правая нога подогнута назад, а вокруг него работает съемочная группа. Другие актеры, одетые как солдаты и в одежду, которую носят многие ортодоксальные евреи, мелькают вокруг него.

— Посмотрите, как израильтяне снимают фальшивые видеоролики о том, что палестинские борцы за свободу убивают детей, — говорится в одном из твитов, который по состоянию на 11 октября получил более 5,6 тыс. лайков и более 4,4 тыс. репостов.

В одном из постов в Instagram утверждается обратное: “Эти террористы переодеваются в костюмы ЕВРЕЙСКИХ солдат, чтобы создавать фальшивые видеоролики об израильских солдатах! Поддельная пропаганда!”.

Однако ни то, ни другое утверждение не соответствует действительности. На видео показаны кадры из съемок короткометражного фильма 2022 года, снятого режиссером Ауни Эштаиве, проживающим на Западном берегу реки Иордан. Сцена съемки начинается примерно на 1 минуте 10 секундах примерно двухминутного фильма.

Мохамад Ававдех, кинематографист, указанный в титрах фильма в качестве ассистента оператора, разместил закулисные кадры на TikTok в апреле 2022 г., примерно в то время, когда фильм вышел в прокат. В подписи к посту, написанной на арабском языке, поясняется, что в сцене, снятой на видео, показано нападение на Манасру. Ававдех разместил те же кадры в Instagram 30 июня.

Захват высокопоставленного генерала армии Израиля

Фейк: Нимрод Алони, высокопоставленный генерал израильской армии, был захвачен боевиками ХАМАС во время смертоносного вторжения 7 октября в южные израильские города, расположенные вблизи сектора Газа.

Факты: Это утверждение не соответствует действительности, подтвердил представитель израильских военных. Алони видели 8 октября на совещании высших военных чинов Израиля.

Ошибочное утверждение о том, что Алони был одним из заложников, захваченных ХАМАСом, широко распространилось в Интернете после нападения боевиков на Израиль.

— Бойцы палестинского сопротивления захватили израильского командира Нимрода Алони вместе с десятками других израильских солдат, когда бойцы сопротивления атаковали соседние оккупированные города и израильские контрольно-пропускные пункты вблизи Газы, — гласил один из постов в Instagram, получивший более 43 тыс. лайков.

Однако контр-адмирал Даниэль Хагари, главный военный пресс-секретарь израильских вооруженных сил, заявил журналистам 7 октября, что утверждения о том, что Алони был взят в плен, “не соответствуют действительности”.

Алони явно появляется на 10-й секунде видеоролика, размещенного на официальном канале израильских военных на YouTube, в котором высшие должностные лица обсуждают ход войны 8 октября. Дата видна на слайде на заднем плане. Военные также опубликовали в Интернете четыре снимка с этой встречи. На нижнем правом снимке Алони изображен крайним справа.

ХАМАС спрыгивают с парашютом на спортплощадку

Фейк: На видеозаписи видно, как боевики ХАМАСа прыгают с парашютом на спортивную площадку, а затем нападают на израильских граждан во время неожиданного нападения этой группировки на Израиль 7 октября.

Факты: Хотя ХАМАС действительно использовал парапланы для переброски некоторых боевиков через границу между сектором Газа и южным Израилем, видеозапись спортивной площадки показывает прыгунов с парашютом в Каире, Египет, и находится в Интернете по крайней мере с сентября.

В ролике показано, как люди, пристегнутые к разноцветным парашютам, спускаются на переполненную спортивную площадку, заполненную детьми и семьями, многие из которых одеты в красные спортивные майки.

— ХАМАС спускается на парашютах среди израильских граждан и продолжает их убивать, — гласит текст на видеоролике. Один пост с недостоверными кадрами на TikTok был просмотрен более 38 тыс. раз.

Однако эти кадры появились в сети по крайней мере с 27 сентября, когда они были размещены на TikTok с меткой “Египет”.

Детали видео также указывают на Египет как на место действия: человек одет в синюю футболку с надписью “El Nasr SC” на спине — название спортивного клуба на северо-востоке Каира.

Изображения клуба на картах Google Maps совпадают с местом действия видеоролика, а также с несколькими другими роликами этого события, сделанными тем же пользователем TikTok. На обоих снимках видно ярко-синее ограждение вокруг спортивной площадки рядом с асфальтированной площадкой с зелеными и синими пластиковыми сиденьями.

Парашютисты приземляются на большое футбольное поле, окруженное высокими прожекторами. Поле соответствует фотографиям, размещенным на странице клуба в Facebook, и кадрам с матчей его футбольной команды, включая характерное красное здание с синим забором на одном из концов, которое можно увидеть в ролике TikTok примерно на 19-й секунде.

Другие пользователи TikTok примерно в то же время поделились кадрами аналогичной сцены с прыжком с парашютом, снабдив их надписью “El Nasr” на арабском языке.

Толпа зрителей в распространенном в Интернете ролике также не выглядит обеспокоенной прибытием парашютистов, как можно было бы ожидать, если бы они были захватчиками. Напротив, многие женщины и дети бегут к ним с телефонами в руках, снимая на видео и фотографируя воздушное шоу.

Путин предупредил США воздержаться от участия в войне Израиля и ХАМАС

Фейк: На двух видеозаписях президент России Владимир Путин предупреждает США “держаться подальше” от последней войны между Израилем и ХАМАСом.

Факты: Оба видеоролика, распространяемые в Интернете, представляют собой клипы месячной давности, в которых Путин говорит о войне между Россией и Украиной, а не о конфликте на Ближнем Востоке, и которые были неправильно транскрибированы на английском языке.

В обоих видеороликах Путин говорит на русском языке, а в английских титрах говорится, что он предупреждает США воздержаться от помощи еврейскому государству.

— Америка хочет уничтожить Израиль, как мы в свое время уничтожили Украину. Я предупреждаю Америку. Россия поможет Палестине, а Америка ничего не сможет сделать, — говорится в титрах к одному из видеороликов. По состоянию на 9 октября один из постов в TikTok, в котором был размещен этот ролик, набрал около 11,6 тыс. просмотров.

Подпись к другому видео с Путиным, снятому в другом месте, гласит: “Я предупреждаю Америку, чтобы она держалась подальше от войны между Палестиной и Израилем”.

Однако эти два ролика появились задолго до данной войны между Израилем и Хамасом и вообще не содержат упоминаний об Израиле.

На первом из них Путин запечатлен на заседании российского Совета по правам человека в декабре 2022 года, где на фоне обсуждения войны в Украине он ответил на вопрос о возможном применении страной ядерного оружия. Эти кадры с аналогичным переводом были опубликованы и другими информационными изданиями.

Во втором случае Путин выступает в феврале 2023 г. на мероприятии, посвященном 80-летию победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве Второй мировой войны. В своем выступлении он сравнил эту угрозу с недавним решением Германии поставить Украине танки. Ряд СМИ также опубликовал эти кадры в аналогичных сообщениях.

9 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия “крайне обеспокоена” “спиралью насилия” в Израиле. Заместитель министра иностранных дел России, бывший посол в Израиле и Египте Михаил Богданов заявил 7 октября, что Москва поддерживает контакты “со всеми сторонами (конфликта), включая арабские страны”, и призывает к “немедленному прекращению огня и миру”.

Источник : AP

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