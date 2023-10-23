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Военкомы за последние полгода незаконно обогатились на более чем 255 млн грн – НАПК

Военкомы за последние полгода незаконно обогатились на более чем 255 млн грн – НАПК
Фото: Офис генпрокурора

По итогам проверки жизни руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) за последние шесть месяцев, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у них необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн.

Среди них НАПК называет бывшего военкома Одесского областного ТЦК Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении на более чем 188 млн грн и умышленном уклонении от несения службы.

А у его заместителя Дениса Галушко обнаружили признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые свидетельствуют о его незаконном обогащении на более чем 14 млн грн. Агентство утвердило обоснованное заключение по нему и направило в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

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В октябре НАПК выявило признаки незаконного обогащения начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова. Речь идет о почти 47 млн грн.

Около 8,5 млн грн обнаружили у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало.

А разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами заместителя начальника Полтавского областного ТЦК превысила 1,8 млн грн.

Мониторинг образа жизни военкома Самборского районного ТЦК Львовской области выявил необоснованных активов на более чем 4,4 млн грн.

В НАПК говорят, что одна из самых распространенных коррупционных практик, создающая условия для незаконного обогащения военкомов, это получение взяток от уклонистов за признание их непригодными к службе решением ВЛК.

Там также считают, что минимизировать коррупционные риски можно посредством цифровизации всех соответствующих процессов, то есть внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена между всеми реестрами.

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Источник НАПК

Война в Украине, ВСУ, Корупция, мобілізація, НАЗК, Хабарництво
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