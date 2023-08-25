В Одессе военкома Дениса Галушко уличили в коррупции. Он обогатился более чем на 14 млн грн

В Одессе заместителя начальника Одесского областного ТЦК Дениса Галушко уличили в коррупции. По данным следствия, он обогатился более чем на 14 млн грн.

Об этом сообщают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Так, теща военкома, начиная с 2020 года, приобрела, а затем продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью 2 млн грн и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 млн грн.

В прошлом году она приобрела еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D. При реальной стоимости автомобиля в 3,9 млн грн в заключенном договоре купли-продажи цена авто указана 5 тыс. грн, что свидетельствует о сокрытии реальной стоимости.

Осенью прошлого года теща военного чиновника также приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более 3 млн грн.

Между тем мать Галушко прошлым летом приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID стоимостью более 880 тыс. грн и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 млн грн, также не будучи финансово способной на это.

А сын военкома стал владельцем квартиры в Одессе стоимостью 563 тыс. грн.

Позапрошлой осенью автомобиль Mazda CX-5 приобрела и жена коррупционера. В договоре купли-продажи указанная стоимость авто составляет 50 тыс. грн, хотя на интернет-платформах средняя цена такого авто около 1,3 млн грн, что также свидетельствует о занижении реальной стоимости. Летом 2023 года она пополнила свой автопарк еще и Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 млн грн.

Кроме указанных покупок, с 2021 года военком вместе с женой потратили почти 6 млн грн, что несопоставимо больше, чем они могли получить законным способом. Указанные средства вносились на их банковские счета в наличной форме через терминалы на суммы от 9 до 106 тыс. грн.

Вместе с тем НАПК установило, у военкома и его родственников отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества.

Материалы по Галушко уже направили в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона.

Ранее мы рассказывали, что в мае ГБР открыло дело против главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова по подозрению в том, что он продавал документы, которыми определялась непригодность к армии, а жена Борисова во время войны успела приобрести элитный автомобиль. Кроме того, родственники военкома купили себе недвижимость и автомобили в Испании на миллионы долларов.

После этого скандала Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало проверки работников ТЦК и СП по всей стране, а также их родственников и ближайших друзей.

25 июля суд отправил Евгения Борисова под стражу на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 млн грн.

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