Військкоми за останні пів року незаконно збагатилися на понад 255 млн грн – НАЗК

За підсумками перевірки життя керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за останні шість місяців, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило у них необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн.

Серед них НАЗК називає колишнього військкома Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 188 млн грн та умисному ухиленні від несення служби.

А у його заступника Дениса Галушка виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення на понад 14 млн грн. Агентство затвердило обґрунтований висновок щодо нього та спрямувало до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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У жовтні НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси Вячеслава Кушнерова. Йдеться про майже 47 млн грн.

Близько 8,5 млн грн виявили у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала.

А різниця між вартістю набутого майна та законними доходами заступника начальника Полтавського обласного ТЦК перевищила 1,8 млн грн.

Моніторинг способу життя військкома Самбірського районного ТЦК Львівської області виявив необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.

У НАЗК кажуть, що одна з найпоширеніших корупційних практик, яка створює умови для незаконного збагачення воєнкомів, це отримання хабарів від ухилянтів за визнання їх непридатними до служби рішенням ВЛК.

Там також вважають, що мінімізувати корупційні ризики можливо за допомогою цифровізації усіх відповідних процесів, тобто внесення до Єдиного реєстру військовозобов’язаних повної та достовірної інформації, а також обміну між усіма реєстрами.

Джерело: НАЗК

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