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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Одесского военкома подозревают в незаконном обогащении на почти 47 млн грн

Одесского военкома подозревают в незаконном обогащении на почти 47 млн грн
Фото: Факти ICTV

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подозревает начальника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы Вячеслава Кушнерова в незаконном обогащении на почти 47 млн грн.

Соответствующее решение НАПК объявило после проведенного мониторинга образа жизни начальника Малиновского районного ТЦК и СП.

В частности, в мае 2022 года супруги стали владельцами квартиры в Одессе площадью 111,1 кв. м стоимостью 600 тыс. грн, которую через год продали за 7,56 млн грн. Затем жена военкома приобрела автомобиль Toyota Highlander стоимостью почти 1,9 млн грн, который впоследствии был продан за 2 млн грн.

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В том же году мать военкома подарила сыну жилой дом с хозяйственными постройками общей площадью 259,2 кв. м. Он расположен в Овидиопольском районе Одесской области и оценен на сумму 1 млн грн.

По данным НАПК, полученный ею доход за последние 22 года был значительно меньше стоимости подаренного дома.

В то же время его теща в последние годы стала владелицей квартиры в Лиманском районе Одесской области за более 300 тыс. грн, а также автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 за 420 тыс. грн.

В НАПК обратили внимание, что, согласно средним ценам, такая машина стоит более 5 млн грн, что может свидетельствовать о сокрытии реальной стоимости транспортного средства.

Также ранее его теща купила автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D стоимостью 1,4 млн грн, который затем перепродала дочери за 1,5 млн грн.

В течение августа 2022 года члены семьи военкома подарили друг другу деньги на общую сумму 30 млн грн. Это подтверждается сведениями из реестра нотариальных действий. В НАПК отмечают, что они не имели достаточных официальных доходов.

Сын Кушнерова стал владельцем квартиры площадью 55,8 кв. м в Одессе стоимостью почти 500 тыс. грн и автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 511 еще за почти полмиллиона грн, также не имея официального источника дохода на подобные суммы.

Еще в 2018 году сын военкома сделал покупку, стоимость которой значительно превышала тогдашние официальные доходы. Он приобрел у начальника одесского ТЦК Евгения Борисова автомобиль Volkswagen CC стоимостью 500 тыс. грн, который перепродал потом.

Вячеслав Кушнеров не объяснил происхождение этих денег. НАПК направило материалы против военкома в СУ ГУНП в Николаевской области, чтобы внести сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам незаконного обогащения.

Ответственность за это преступление предусмотрена ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование, после которого Кушнерова могут привлечь к уголовной ответственности.

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Война в Украине, Деньги, Корупция, НАЗК, Одесса, Одесская область
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