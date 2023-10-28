Маємо “технічне підтвердження” участі Росії в нападі ХАМАС на Ізраїль – Данілов
Україна має “технічне підтвердження”, що Росія брала безпосередню участь в нападі на Ізраїль.
Це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє видання Радіо Свобода.
– У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала у цьому (атака на Ізраїль, – Ред.) безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які відбуваються на нашу країну, – сказав Данілов.
За його словами, за три дні до нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня в РНБО спостерігали зниження на 70% атак на український кіберпростір. Після цього проаналізували, куди ці атаки були спрямовані.
– Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу, – додав секретар РНБО.
7 жовтня палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль ракетами та прорвавши кордони. У відповідь на це ЦАХАЛ розпочав операцію у секторі Гази, оголосивши блокаду території.
Увечері 27 жовтня атаки на сектор Гази посилилися, там спостерігалися проблеми зі зв’язком та інтернетом. Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п’ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.
Ізраїльське командування вчергове звернулося до жителів Гази з рекомендацією евакуюватися на південь до кордону з Єгиптом.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк