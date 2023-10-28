Маємо “технічне підтвердження” участі Росії в нападі ХАМАС на Ізраїль – Данілов

Україна має “технічне підтвердження”, що Росія брала безпосередню участь в нападі на Ізраїль.

Це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє видання Радіо Свобода.

– У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала у цьому (атака на Ізраїль, – Ред.) безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які відбуваються на нашу країну, – сказав Данілов.

За його словами, за три дні до нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня в РНБО спостерігали зниження на 70% атак на український кіберпростір. Після цього проаналізували, куди ці атаки були спрямовані.

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– Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу, – додав секретар РНБО.

7 жовтня палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль ракетами та прорвавши кордони. У відповідь на це ЦАХАЛ розпочав операцію у секторі Гази, оголосивши блокаду території.

Увечері 27 жовтня атаки на сектор Гази посилилися, там спостерігалися проблеми зі зв’язком та інтернетом. Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п’ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.

Ізраїльське командування вчергове звернулося до жителів Гази з рекомендацією евакуюватися на південь до кордону з Єгиптом.

Джерело : Радіо Свобода

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