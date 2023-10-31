Россияне расстреливают украинских пленных бойцов, потому что не выдерживают натиска ВСУ — Федоров

Оккупационные войска Российской Федерации на Запорожском направлении расстреливают украинцев, которые попали к ним в плен, поскольку не выдерживают давления, которое оказывают украинские Силы обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров.

Его спросили, знает ли он что-то о расстреле оккупантами пленных украинских военных из Нацгвардии на Токмакском направлении. Федоров на это ответил, что имеет информацию из общих источников.

Сейчас смотрят

— Враг находится в сверхагрессивном состоянии. Именно поэтому это и могло происходить — расстрел наших военнопленных, поскольку враг не выдерживает того натиска, который сегодня оказывают наши Вооруженные силы Украины, — говорит он.

Вместе с тем, опираясь на данные местных жителей оккупированной части Запорожья, Федоров говорит, что часто есть свидетельства о расстрелянных российских военных, тела которых никто не забирает.

Иван Федоров добавил, что российская армия регулярно проводит чистки внутри своих рядов на Запорожском направлении, поскольку не все оккупанты имеют желание продолжать воевать.

— У них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма, — подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее блогер и волонтер Сергей Стерненко обнародовал фото расстрелянных украинских нацгвардейцев, у которых за спиной связаны руки. По данным Стерненко, это произошло на Токмакском направлении.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.