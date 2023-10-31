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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Росіяни розстрілюють українських полонених бійців, бо не витримують натиску ЗСУ – Федоров

Іван Федоров
Фото: УНІАН

Окупаційні війська Російської Федерації на Запорізькому напрямку розстрілюють українців, які потрапили до них у полон, оскільки не витримують тиску, який чинять українські Сили оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Його запитали, чи знає він щось про розстріл окупантами полонених українських військових з Нацгвардії на Токмацькому напрямку. Федоров на це відповів, що має інформацію із загальних джерел.

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– Ворог перебуває в надагресивному стані. Саме тому це і могло відбуватись – розстріл наших військовополонених, оскільки ворог не витримує того натиску, який сьогодні чинять наші Збройні сили України, – каже він.

Разом з тим, спираючись на дані місцевих мешканців окупованої частини Запоріжжя, Федоров каже, що часто є свідчення про розстріляних російських військових, тіла яких ніхто не забирає.

Іван Федоров додав, що російська армія регулярно проводить чистки всередині своїх лав на Запорізькому напрямку, оскільки не всі окупанти мають бажання продовжувати воювати.

– У них розпочалася і продовжується самоліквідація. Це додає оптимізму, — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше блогер і волонтер Сергій Стерненко оприлюднив фото розстріляних окупантами українських нацгвардійців, у яких за спиною зв’язані руки. За даними Стерненка, це сталось на Токмацькому напрямку.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ
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