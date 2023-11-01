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Илья Нежигай, редактор ленты

Не только выход на границы 1991 года: опрос показал, что такое победа для украинцев в войне с РФ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинцы верят в победу над Россией и считают, что за время войны, несмотря на все известные проблемы, есть чем гордиться и кого похвалить.

Об этом говорится в социологическом исследовании Достижения и проблемы в Украине глазами украинцев, проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Foundation.

Украинцев опрашивали в период с 16 по 25 октября 2023 г. В социологическое исследование вошли граждане Украины в возрасте от 18 лет. Выборка исследования была репрезентативна по возрасту, полу и региону Украины, сообщили в Active Group. Количество респондентов анкет: 2000 (по 1000 для каждого из методов).

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Победа над Россией

На сегодня, для 56% опрошенных украинцев победой является выход на границы 1991 года и международный трибунал над Россией вместе с возмещением убытков, которые понесла Украина.

В то же время 22,8% за победу считают полное уничтожение Российской Федерации как государства. 9,5% удовлетворятся только выходом на границы 1991 года и 4% признали бы победой выход на линию разграничения на 24.02.2022. Итак, большинство опрошенных считает победой Украины полное поражение России.

Чем является победа для украинцев — опрос

Інфографіка: Active Group

Что делать с агентами влияния РФ

Как отмечают в Active Group, подобный консенсус есть и относительно того, что делать с пророссийскими агентами влияния. Например, пророссийским нардепам в Верховной Раде украинцы предлагают запретить баллотироваться (19,2%), запретить занимать государственные должности (17,1%), конфисковать имущество (11,4%), лишить гражданства (10,3%).

Еще 16,4% опрошенных хотели бы открытого судебного процесса над пророссийскими нардепами, а 12,6% лично бы вручили этим нардепам повестки мобилизации на фронт.

Кроме того, 72,1% опрошенных в целом поддерживают запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (59% — полностью поддерживает, еще 13,2% — “скорее да”).

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— Собственно, имеем почти “конституционное большинство” среди опрошенных граждан, выступающих за запрет филиала РПЦ в Украине, — прокомментировали в Active Group.

Стоит отметить, что по сравнению с ноябрем 2022 года уменьшилось количество и тех, кто не имел позиции относительно запрета московского патриархата в Украине. Так, еще в ноябре прошлого года затруднились ответить 25,6% опрошенных, а вот в ноябре 2023 года таких оказалось 15,6%.

Более-менее однозначны украинцы и в оценке роли телеканалов из пула пророссийского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука, которые были привлечены к подготовке российской агрессии против Украины.

Респондентов попросили по пятибалльной шкале оценить какую роль в подготовке к полномасштабной агрессии сыграли каналы Виктора Медведчука (1 балл — минимальная, 5 — максимальная). 39,5% опрошенных поставили наибольший балл, 19,4% оценили на “четверку”, еще 17,3% – на “тройку”. Собственно, половина респондентов считает, что так медийщики Медведчука приложились к подготовке войны.

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Война в Украине, Опрос, Украина
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