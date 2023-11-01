Не тільки вихід на кордони 1991 року: опитування показало, що є для українців перемогою у війні з РФ

Українці вірять в перемогу над Росією та вважають, що за час війни, попри всі відомі проблеми, є чим пишатися і кого похвалити.

Про це йдеться у соціологічному дослідженні Досягнення та проблеми в Україні очами українців, проведеного компанією Active Group за підтримки Future Research Foundation.

Українців опитували у період із 16 по 25 жовтня 2023 р. Соціологічне дослідження охоплює громадян України віком від 18 років. Вибірка дослідження була репрезентативна за віком, статтю і регіоном України, повідомили в Active Group. Кількість респондентів анкет: 2000 (по 1000 для кожного з методів).

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Перемога над Росією

Станом на сьогодні, для 56% опитаних українців перемогою є вихід на кордони 1991 року та міжнародний трибунал над Росією разом із відшкодування збитків, що понесла Україна.

Водночас 22,8% за перемогу мають повне знищення Російської Федерації як держави. 9,5% вдовольняться лише виходом на кордони 1991 року та 4% визнали б перемогою вихід на лінію розмежування на 24.02.2022. Отже, більшість опитаних вважає перемогою України повну поразку Росії.

Що робити з агентами впливу РФ

Як зазначають в Active Group, схожий консенсус є й щодо того, що робити з проросійськими агентами впливу. Наприклад, проросійським нардепам у Верховній Раді українці пропонують заборонити балотуватись (19,2%), заборонити обіймати державні посади (17,1%), конфіскувати майно (11,4%), позбавити громадянства (10,3%).

Ще 16,4% опитаних хотіли б відкритого судового процесу над проросійськими нардепами, а 12,6% особисто б вручили цим нардепам повістки мобілізації на фронт.

Крім того, 72,1% опитаних вцілому підтримують заборону Української православної церкви Московського патріархату (59% – повністю підтримує, ще 13,2% – “швидше так”).

– Власне, маємо майже “конституційну більшість” серед опитаних громадян, які виступають за заборону філії РПЦ в Україні, – прокоментували в Active Group.

Варто зазначити, що порівняно з листопадом 2022 року зменшилася кількість і тих, хто не мав позиції щодо заборони московського патріархату в Україні. Так, ще у листопаді минулого року важко було відповісти для 25,6% опитаних, коли ж у листопаді 2023 таких виявилося 15,6%.

Більш-менш однозначні українці в оцінюванні ролі телеканалів з пулу проросійського політика та кума президента РФ Віктора Медведчука, які були залучені до підготовки російської агресії проти України.

Респондентів попросили за п’ятибальною шкалою оцінити яку роль у підготовці до повномасштабної агресії зіграли канали Віктора Медведчука (1 бал – мінімальна, 5 – максимальна). 39,5% опитаних поставили найбільший бал, 19,4% оцінили на “четвірку”, ще 17,3% – на “трійку”. Власне, половина респондентів вважає, що так медійники Медведчука доклалися до підготовки війни.

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