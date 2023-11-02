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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В целом враг нанес пять ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Карта боевых действий в Украине на 2 ноября 2023 года

Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
карта боїв 2 листопада
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте
карта боїв 2 листопада
Карта боевых действий на 2 ноября 2023 — ситуация на фронте

Ситуация в Украине на 2 ноября 2023 года

Авиационным ударам подверглись: Петропавловка, Купянск, Куриловка, Степная Новоселовка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Веселое, Ивановское, Калиновое, Новоалександровка, Семеновка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Новоселовка, Новоданиловка, Работино Запорожской области; Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Казацкое, Львовское, Ивановка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили 15 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено семь атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг штурмовых действий не вел.

Потери РФ в войне на 2 ноября 2023 года

  • личного состава — около 302 420 (+930) чел,
  • танков — 5241 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,
  • артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,
  • РСЗО — 850 (+4) ед,
  • средств ПВО — 566 (+3) ед,
  • самолетов — 322 (+1) ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20),
  • крылатые ракеты — 1549 (+2) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,
  • специальной техники — 1032 (+13) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Карта
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