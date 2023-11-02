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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті

військова техніка, ЗСУ, війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 2 листопада 2023

Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
карта боїв 2 листопада
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті
карта боїв 2 листопада
Карта бойових дій на 2 листопада 2023 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 2 листопада 2023

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Куп’янськ, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Іванівське, Калинове, Новоолександрівка, Семенівка, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Новоселівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Львове, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили 10 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито сім атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

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На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог штурмових дій не вів.

Втрати РФ у війні на 2 листопада 2023

  • особового складу ‒ близько 302 420 (+930) осіб,
  • танків ‒ 5241 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9877 (+43) од,
  • артилерійських систем – 7292 (+42) од,
  • РСЗВ – 850 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 566 (+3) од,
  • літаків – 322 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20),
  • крилаті ракети ‒ 1549 (+2) од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1032 (+13) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Авдіївка, Бахмут, Війна в Україні, Карта
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