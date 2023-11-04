У Белого дома почти иссякли средства для поддержки Украины: надеются на Конгресс

Последний пакет помощи США на $425 млн, который был объявлен сегодня, 3 ноября, включал в себя статью расходов USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) на $300 млн. Как сообщили в Белом доме, средства по этой статье расходов были исчерпаны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга на борту президентского самолета.

— Сегодняшнее объявление (пакета военной помощи, — Ред.) исчерпало остатки средств USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины, — заявила она.

Жан-Пьер добавила, что Белый дом пока имеет ограниченные запасы для выделения помощи Украине в рамках полномочий президента США сокращать военную помощь для Украины непосредственно из запасов Минобороны США (PDA).

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По словам пресс-секретаря администрации президента США, сейчас официальный Вашингтон уменьшит объемы выделенных пакетов, чтобы удовлетворять потребности украинской армии и в дальнейшем, а также “расширить нашу способность поддерживать Украину в течение как можно более длительного периода”.

Белый дом верит в поддержку более масштабной помощи со стороны Конгресса

Она также повторила призыв президента к Конгрессу принять масштабный запрос президента Байдена с поддержкой для Украины и послать миру “важный сигнал” о решимости Соединенных Штатов. Жан-Пьер считает, что как Демократическая, так и Республиканская партии в Конгрессе США одобрят этот запрос.

— Что касается более широкого пакета национальной безопасности и внутренних вопросов — мы говорим об Израиле, Украине и других внутренних вопросах в дополнительном запросе — мы считаем, что здесь существует двухпартийная поддержка, — отметила она.

Представительница Белого дома говорит, что эти потребности являются экстренными, поэтому их должны поддержать обе партии.

— Итак, конечно, мы хотим, чтобы это продвигалось, — добавила Жан-Пьер.

Поддержка Украины в США: что предшествовало

Напомним, Министерство обороны США в пятницу, 3 ноября, объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $425 млн. Из них $300 млн — идут по проекту USAI.

Перед этим Палата представителей Конгресса США одобрила поддержку Израиля отдельно от помощи для Украины. Ранее у президента США Джо Байдена уже заявляли, что глава Белого дома намерен ветировать этот законопроект.

Источник : White House

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