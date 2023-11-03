Благодаря ракетам и артиллерии Украина способна менять ход войны в своих интересах — Зеленский

Ракетные войска, артиллерия и инженерные войска Вооруженных сил являются опорой для всех Сил обороны и безопасности Украины.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, находясь в пятницу в одном из центров подготовки подразделений ракетных войск и артиллерии.

Визит украинского лидера был связан с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.

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— В частности, способные наши воины-артиллеристы, наши ракетчики, воины, я поздравляю вас с вашим днем, — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что украинские ракетные войска и артиллерия стали одними из самых мощных в мире.

— Это факт. И не только благодаря всем мощным пушкам и артиллерийским системам, которые сейчас имеем мы, имеют наши воины, которые мы видим на фронте, а благодаря особому нашему украинскому отношению к жизни, к защите, — сказал президент.

По его словам, украинцы умеют быть эффективными даже в таких условиях, когда оккупант преобладает в ресурсах и так обесценивает человеческую жизнь.

— Украинцы умеют удивлять мощными попаданиями по оккупанту, по его позициям, по его системам и даже тогда, когда большинство не верит в реалистичность тех или иных наших ударов, — заявил он.

Глава государства поблагодарил ракетчиков “на одном из Южных направлений за попадание, мощное попадание этой ночью”.

— Украина способна менять ход войны в интересах нашего государства, в интересах нашей независимости. В частности, способны наши воины-артиллеристы, наши ракетчики, — сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что украинские инженерные войска выполняют широкий спектр задач ежедневно и в рамках наступательных действий открывают путь в заграждениях врага.

Тем самым удары Украины обеспечивают устойчивость и надежность украинской обороны, а инженерные войска оборудуют фортификации и готовят украинские позиции.

— Украина проходит уже 618-й день жестокой полномасштабной агрессии России. Какими бы ни были сложности, несмотря на все, Украина бьется и получает нужные результаты. Несмотря на все, ежедневно и еженочно наши воины наносят мощные удары по оккупанту, — сказал украинский президент.

Напомним, вечером четверга, 2 ноября, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы, сообщил мэр соседнего Мелитополя.

Источник : Офис президента

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