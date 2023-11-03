Завдяки ракетам та артилерії Україна здатна змінювати перебіг війни в своїх інтересах – Зеленський

Ракетні війська, артилерія та інженерні війська Збройних сил є опорою для всіх Сил оборони і безпеки України.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в п’ятницю в одному з центрів підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії.

Візит українського лідера був пов’язаний із Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.

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– Зокрема, здібні наші воїни-артилеристи, наші ракетники, воїни, я вітаю вас із вашим днем, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що українські ракетні війська та артилерія стали одними з найпотужніших у світі.

– Це факт. І не тільки завдяки всім потужним гарматам і артилерійським системам, які зараз маємо ми, мають наші воїни, які ми бачимо на фронті, а завдяки особливому нашому українському ставленню до життя, до захисту, – сказав президент.

За його словами, українці вміють бути ефективними навіть у таких умовах, коли окупант переважає ресурсами і так знецінює людське життя.

– Українці вміють дивувати потужними влучаннями по окупанту, по його позиціях, по його системах і навіть тоді, коли більшість не вірить у реалістичність тих чи інших наших ударів, – заявив він.

Глава держави подякував ракетникам “на одному з Південних напрямків за влучання, потужне влучання цієї ночі”.

– Україна здатна змінювати перебіг війни в інтересах нашої держави, в інтересах нашої незалежності. Зокрема, здатні наші воїни-артилеристи, наші ракетники, – сказав президент.

Володимир Зеленський заявив, що українські інженерні війська виконують широкий спектр завдань щоденно і в межах наступальних дій відкривають шлях у загородженнях ворога.

Тож удари України забезпечують стійкість і надійність української оборони, а інженерні війська обладнують фортифікації та готують українські позиції.

– Україна проходить уже 618-й день жорстокої повномасштабної агресії Росії. Якими б не були складнощі, попри все, Україна б’ється й отримує потрібні результати. Незважаючи на все, щодня і щоночі наші воїни завдають потужних ударів по окупанту, – сказав український президент.

Нагадаємо, ввечері четверга, 2 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області прогриміли потужні вибухи, повідомив мер сусіднього Мелітополя.

Джерело : Офіс президента

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