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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Потрібні засоби, здатні знищувати Shahed в автоматичному режимі – Ігнат

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Україні потрібні сучасні засоби ППО, здатні в автоматичному режимі знищувати ворожі Shahed.

– А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які садитимуть БпЛА без жодного пострілу, – заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Також, за його словами, треба більше ППО Patriot, SAMP/T IRIS-T та NASAMS.

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– Необхідно зосередити увагу не тільки на тих комплексах, що я озвучив, і для Повітряних сил, і для ППО Сухопутних військ, а саме – британська Terrahawk Paladin. Це те, що необхідно для знищення саме Shahed. Їх стає більше, РФ налагодила виробництво, тому нам потрібні саме такі засоби, які можуть в автоматичному режимі, без втручання людини, знищувати ці цілі зі 100% результатом. Це вже показав німецький Gepard, який дуже непогано знищує не лише Shahed, а й ракети, – пояснив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

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Shahed, Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія, Юрій Ігнат
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