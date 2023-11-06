Потрібні засоби, здатні знищувати Shahed в автоматичному режимі – Ігнат

Україні потрібні сучасні засоби ППО, здатні в автоматичному режимі знищувати ворожі Shahed.

– А ще краще мати достатньо систем радіоелектронної боротьби, які садитимуть БпЛА без жодного пострілу, – заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Також, за його словами, треба більше ППО Patriot, SAMP/T IRIS-T та NASAMS.

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– Необхідно зосередити увагу не тільки на тих комплексах, що я озвучив, і для Повітряних сил, і для ППО Сухопутних військ, а саме – британська Terrahawk Paladin. Це те, що необхідно для знищення саме Shahed. Їх стає більше, РФ налагодила виробництво, тому нам потрібні саме такі засоби, які можуть в автоматичному режимі, без втручання людини, знищувати ці цілі зі 100% результатом. Це вже показав німецький Gepard, який дуже непогано знищує не лише Shahed, а й ракети, – пояснив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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