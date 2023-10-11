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Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Terrahawk Paladin: на что способна система, которую Британия предоставит Украине

Terrahawk Paladin: на что способна система, которую Британия предоставит Украине
Фото: Факти ICTV

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на более чем 100 млн фунтов (ориентировочно более €115 млн).

По данным Министерства обороны Британии, Украина получит мобильные платформы MSI-DS Terrahawk Paladin для противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, а также против наземных и морских целей. Однако в ведомстве не назвали, какое количество передадут ВСУ.

Характеристики комплекса Terrahawk Paladin

Представители компании-производителя MSI Defence Systems Ltd отмечают, что это вооружение разработано для повышенной мобильности и возможности развертывания в условиях ПВО ближнего радиуса действия.

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В сообщении говорится, что платформа MSI-DS Terrahawk Paladin — это модульная машина, которая имеет возможности дистанционного управления и повторного развертывания. Это поможет защитить Украину от наземных, воздушных и морских угроз на близком расстоянии.

Производитель системы обратил внимание, что в Terrahawk Paladin проверены возможности системы противодействия БпЛА и быстрым береговым судам.

Там утверждают, что систему контейнеров с датчиками можно развернуть на земле со смещенным дистанционным управлением, чтобы защитить оператора.

Повторно развернуть систему можно с помощью военной машины поддержки или системы на базе прицепа, имеющих необходимое пространство и грузоподъемность.

Производитель заявляет, что интеграция проверенных в полевых условиях возможностей зондирования и обнаружения обеспечивает наилучшую точность, смертоносность и живучесть.

По данным из открытых источников, вооружение можно развернуть как единую систему для точечной обороны или как часть сети в рамках системы управления боем для защиты большей зоны.

Это дает возможность Terrahawk Paladin эффективно выполнять широкий спектр полевых задач. Среди них — прикрытие ценных целей, критической инфраструктуры, уязвимых точек, усиление сил для защиты побережья и границы.

На вооружении комплекса Terrahawk Paladin находится артиллерийская установка калибра 30-мм Mk44 Busmaster II. Благодаря этому система способна использовать боеприпасы с программируемым подрывом. Известно, что в случае использования дальность уничтожения воздушной цели составляет до 2 км с 600-800 м.

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Безпілотники, Война в Украине, Великобритания, Дрони, Украина-Великобритания
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