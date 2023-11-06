Произошел гипертонический криз. В Хмельницкой области представители ТЦК пытались силой затащить мужчину в военкомат

Очередной скандал с работниками ТЦК развернулся в Хмельницкой области.

Там возник конфликт между представителями территориального центра комплектования и военнообязанным, который находился в Виньковецкой больнице.

Видеозапись в Facebook опубликовал адвокат из Хмельницкой области Виктор Бабчинский. На кадрах видно, как мужчину дергали со всех сторон, пытаясь вытащить из помещения, скорее всего, в военкомат.

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– У человека случился гипертонический криз. Врачи скорой медицинской помощи доставили человека в больницу на госпитализацию, давление 180 на 120, но его силой похищают из больницы, – написал он.

Также на кадрах видно двух представителей полиции, которые находятся на месте происшествия, но ни один из них не реагирует на ситуацию между военнообязанным мужчиной и работниками ТЦК.

– Полицейские бездействуют, врачей запугали, адвокату и клиенту причинили телесные повреждения, – утверждает Бабчинский.

Что стало причиной конфликта

По словам адвоката, конфликт возник из-за того, что призывникам якобы запрещают проходить обследование на ВВК в медучреждении поселка Виньковцы, что в Хмельницкой области.

– На самом деле новоназначенный военком запрещает проводить обследование призывников на ВВК в Виньковецкой больнице, потому что там слишком долго и слишком тщательно осматривают призывников на комиссии ВВК. Поэтому трое оборотней ТЦКашников похищают людей среди улиц и из частных домов, силой везут в Каменец-Подольский или Хмельницкий, где без надлежащего осмотра штампуют справки ВВК о полной годности к службе, или вообще не осматривая призывников, – отметил Бабчинский.

Реакция полиции

В главном управлении Нацполиции в Хмельницкой области рассказали, что после опубликования видео в соцсетях, сотрудники управления департамента внутренней безопасности начали проверку.



По словам начальницы сектора коммуникаций полиции Хмельницкой области Инны Глеги, они дадут оценку действиям полицейских, которые присутствовали во время конфликта между работниками ТЦК и СП и военнообязанным в Виньковецкой многопрофильной больнице.

Также Инна Глега сообщила, что никаких заявлений о нарушении прав от военнообязанного-участника конфликта или адвоката Виктора Бабчинского, который опубликовал видео в соцсетях, в полицию пока не поступало.

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