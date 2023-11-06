Стався гіпертонічний криз. На Хмельниччині представники ТЦК намагалися силоміць затягти чоловіка у військкомат

Черговий скандал з працівниками ТЦК розгорнувся на Хмельниччині.

Там виник конфлікт між представниками територіального центру комплектування та військовозобов’язаним, що перебував у Віньковецькій лікарні.

Відеозапис у Facebook опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський. На кадрах видно, як чоловіка смикали з усіх сторін, намагаючись витягти з приміщення, найімовірніше, до військкомату.

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– В людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні, – написав він.

Також на кадрах видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але жоден із них не реагує на ситуацію між військовозобов’язаним чоловіком та працівниками ТЦК.

– Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження, – стверджує Бабчинський.

Що стало причиною конфлікту

За словами адвоката, конфлікт виник через те, що призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у медзакладі селища Віньківці, що на Хмельниччині.

– Насправді новопризначений військком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам’янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби, або взагалі не оглядаючи призовників, – зазначив Бабчинський.

Реакція поліції

У головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області розповіли, що після опублікування відео у соцмережах, працівники управління департаменту внутрішньої безпеки розпочали перевірку.

За словами начальниці сектору комунікацій поліції Хмельницької області Інни Глеги, вони дадуть оцінку діям поліцейських, які були присутні під час конфлікту між працівниками ТЦК та СП і військовозобов’язаним у Віньковецькій багатопрофільній лікарні.

Також Інна Глега повідомила, що жодних заяв щодо порушення прав від військовозобов’язаного-учасника конфлікту чи адвоката Віктора Бабчинського, який опублікував відео у соцмережах, до поліції наразі не надходило.

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