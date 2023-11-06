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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Стався гіпертонічний криз. На Хмельниччині представники ТЦК намагалися силоміць затягти чоловіка у військкомат

ТЦК
Фото: УНІАН

Черговий скандал з працівниками ТЦК розгорнувся на Хмельниччині.

Там виник конфлікт між представниками територіального центру комплектування та військовозобов’язаним, що перебував у Віньковецькій лікарні.

Відеозапис у Facebook опублікував адвокат з Хмельниччини Віктор Бабчинський. На кадрах видно, як чоловіка смикали з усіх сторін, намагаючись витягти з приміщення, найімовірніше, до військкомату.

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– В людини стався гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні, – написав він.

Також на кадрах видно двох представників поліції, які перебувають на місці події, але жоден із них не реагує на ситуацію між військовозобов’язаним чоловіком та працівниками ТЦК. 

– Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження, – стверджує Бабчинський.

Що стало причиною конфлікту

За словами адвоката, конфлікт виник через те, що призовникам нібито забороняють проходити обстеження на ВЛК у медзакладі селища Віньківці, що на Хмельниччині.

– Насправді новопризначений військком забороняє проводити обстеження призовників на ВЛК у Віньковецькій лікарні, бо там занадто довго і занадто ретельно оглядають призовників на комісії ВЛК. Тому троє перевертнів ТЦКашників викрадають людей серед вулиць і з приватних будинків, силою везуть до Кам’янець-Подільського або Хмельницького, де без належного огляду штампують довідки ВЛК про повну придатність до служби, або взагалі не оглядаючи призовників, – зазначив Бабчинський.

Реакція поліції

У головному управлінні Нацполіції в Хмельницькій області розповіли, що після опублікування відео у соцмережах, працівники управління департаменту внутрішньої безпеки розпочали перевірку. 

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За словами начальниці сектору комунікацій поліції Хмельницької області Інни Глеги, вони дадуть оцінку діям поліцейських, які були присутні під час конфлікту між працівниками ТЦК та СП і військовозобов’язаним у Віньковецькій багатопрофільній лікарні. 

Також Інна Глега повідомила, що жодних заяв щодо порушення прав від військовозобов’язаного-учасника конфлікту чи адвоката Віктора Бабчинського, який опублікував відео у соцмережах, до поліції наразі не надходило.

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