Суд назначил Дубинскому круглосуточный домашний арест с ношением браслета
Нардепу Александру Дубинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он является подозреваемым по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин.
Решение приняли в Печерском районном суде Киева в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Суспільне.
Судом была частично удовлетворена просьба прокурора по делу. Дубинскому нужно будет сдать правоохранителям на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.
Кроме того, нардеп должен воздерживаться от общения с людьми, имеющими отношение к следствию. Ему разрешено отлучаться только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.
Дубинский с адвокатами будут подавать на апелляцию по этому решению.
В чем подозревают Дубинского?
Дубинскому вынесли решение по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин, в котором он проходит как подозреваемый.
3 ноября СБУ и ГБР сообщили о подозрении действующему нардепу, который организовал схему незаконного выезда уклонистов за границу. Пресс-служба спецслужбы и бюро не назвали имени депутата, но по информации ряда СМИ, речь идет именно о Дубинском.
По информации СБУ и ГБР, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. Парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить нужных ему людей в систему Шлях якобы как волонтеров.
Дело Дубинского проходит по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Загрузка
Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк