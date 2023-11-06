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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Суд назначил Дубинскому круглосуточный домашний арест с ношением браслета

Олександр Дубінський
Фото: УНИАН

Нардепу Александру Дубинскому избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он является подозреваемым по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин.

Решение приняли в Печерском районном суде Киева в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает Суспільне.

Судом была частично удовлетворена просьба прокурора по делу. Дубинскому нужно будет сдать правоохранителям на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу.

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Кроме того, нардеп должен воздерживаться от общения с людьми, имеющими отношение к следствию. Ему разрешено отлучаться только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Дубинский с адвокатами будут подавать на апелляцию по этому решению.

В чем подозревают Дубинского?

Дубинскому вынесли решение по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин, в котором он проходит как подозреваемый.

3 ноября СБУ и ГБР сообщили о подозрении действующему нардепу, который организовал схему незаконного выезда уклонистов за границу. Пресс-служба спецслужбы и бюро не назвали имени депутата, но по информации ряда СМИ, речь идет именно о Дубинском.

По информации СБУ и ГБР, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены. Парламентарий использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить нужных ему людей в систему Шлях якобы как волонтеров.

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Дело Дубинского проходит по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

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Источник: Суспільне
Александр Дубинский, Суд
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