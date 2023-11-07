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Новая архитектура безопасности и расширение сферы влияния — разведка Эстонии о планах Путина

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Фото: Getty Images

Россия до сих пор хочет уничтожить Украину и установить новый мировой порядок.

Об этом заявил начальник разведки Эстонии Антс Кивисельг в интервью РБК-Украина.

— То, что Путин сказал в декабре 2021 года — это и есть то, чего он на самом деле хочет (речь, в которой Путин объявил Западу ультиматум и заявил об опасениях, что в Украину поставят оружие НАТО, — Ред.) Он хочет, чтобы НАТО не расширялось и отошло назад, к 1997 году, — считает Кивисельг.

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По словам главы эстонской разведки, нет оснований считать, что планы Кремля изменились.

— Я думаю, он хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе. Россия хочет расширить свою сферу влияния, увеличить ее. Россия — большое государство, по их мнению, у меньших государств не должно быть собственной воли, они не должны иметь права говорить, что они хотят, — подчеркнул разведчик.

Кивисельг отметил, что подобная политика агрессии РФ направлена против западных ценностей, поэтому демократические страны сопротивляются.

— Нет варианта, при котором мы хотели бы жить, как Россия, — добавил он.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предупредил, что для России “мирное соглашение” означает лишь “время на перевооружение”.

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Источник: РБК-Украина
Война в Украине, Владимир Путин, Росія
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