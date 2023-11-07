Нова архітектура безпеки і розширення сфери впливу – розвідка Естонії про плани Путіна

Росія досі хоче знищити Україну та встановити новий світовий порядок.

Про це заявив начальник розвідки Естонії Антс Ківісельг в інтерв’ю РБК-Україна.

– Те, що Путін сказав у грудні 2021 року, – це і є те, чого він насправді хоче (промова, в якій Путін оголосив Заходу ультиматум і заявив про побоювання, що в Україні поставлять зброю НАТО, – Ред.). Він хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року, – вважає Ківісельг.

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За словами глави естонської розвідки, немає підстав вважати, що плани Кремля змінились.

– Я думаю, він хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі. Росія хоче розширити свою сферу впливу, збільшити її. Росія – велика держава, на їхню думку, у менших держав не повинно бути власної волі, вони не повинні мати права говорити, що вони хочуть, – наголосив розвідник.

Ківісельг зазначив, що подібна політика агресії РФ спрямована проти західних цінностей, тому демократичні країни чинять опір.

– Немає варіанта, за якого ми хотіли б жити, як Росія, – додав він.

Раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що для Росії “мирна угода” означає лише “час на переозброєння”.

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